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Жена Комарова показала, как управляется с "самой бесполезной вещью 2020": лишней не будет

Автор: Ольвия Агаркова

Александра поделилась ярким селфи на рабочем месте

Александра Кучеренко не только жена Дмитрия Комарова, но и его коллега. Девушка ведет сразу несколько телепроектов и блистает на экранах в эффектных деловых и женственных образах. Жена ведущего "Мира наизнанку" подкупает поклонников своей искренностью и природной красотой, а также открытостью. Александра держит с ними обратную связь и общается через страничку в Instagram. Так, девушка показала эффектное селфи и сделала признание о "самой бесполезной вещи 2020".

Ведущая в трендовом пиджаке с принтом "гусиная лапка" поделилась ярким фотопортретом, на котором демонстрирует свой макияж с акцентом на губы – красная помада идеально вписалась с образ Александры!

"Наверное, самая бесполезная вещь 2020 - губная помада. Ее все время приходится прятать под маской. Но классика лишней не бывает - хоть на эфир накрашусь", - пообещала Александра.

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Александра Кучеренко показала эффектный образ на работе (фото: instagram.com/aakucherenko)

Подписчицы Саши также посетовали на то, что в этом году не смогли «выгулять» красную помаду и не оставили свою любимицу без комплиментов.

  • Суперкрасивая
  • Идеальный цвет
  • Сашенька, красивые вы и ваша помада. Как же на вас всегда приятно смотреть!
  • Вы классная
  • Вам очень идет тот цвет
  • Какая ж вы красивая
  • Глаз оторвать невозможно!
  • Шикарная девушка красива с любой помадой,но с красной просто бомбезно!
  • Супер!

Напомним, что ранее в семье Дмитрия Комарова случилось радостное событие – его сестра родила ведущему племянницу!

Кстати, Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров умеют веселиться от души – девушка поделилась забавным фото с мужем в неожиданных образах.

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Новости Украины Александра КучеренкоДмитрий Комаров