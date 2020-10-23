Жена Комарова показала, как управляется с "самой бесполезной вещью 2020": лишней не будет

Александра Кучеренко не только жена Дмитрия Комарова, но и его коллега. Девушка ведет сразу несколько телепроектов и блистает на экранах в эффектных деловых и женственных образах. Жена ведущего "Мира наизнанку" подкупает поклонников своей искренностью и природной красотой, а также открытостью. Александра держит с ними обратную связь и общается через страничку в Instagram. Так, девушка показала эффектное селфи и сделала признание о "самой бесполезной вещи 2020".

Ведущая в трендовом пиджаке с принтом "гусиная лапка" поделилась ярким фотопортретом, на котором демонстрирует свой макияж с акцентом на губы – красная помада идеально вписалась с образ Александры!

"Наверное, самая бесполезная вещь 2020 - губная помада. Ее все время приходится прятать под маской. Но классика лишней не бывает - хоть на эфир накрашусь", - пообещала Александра.

Александра Кучеренко показала эффектный образ на работе (фото: instagram.com/aakucherenko)

Подписчицы Саши также посетовали на то, что в этом году не смогли «выгулять» красную помаду и не оставили свою любимицу без комплиментов.

Суперкрасивая

Идеальный цвет

Сашенька, красивые вы и ваша помада. Как же на вас всегда приятно смотреть!

Вы классная

Вам очень идет тот цвет

Какая ж вы красивая

Глаз оторвать невозможно!

Шикарная девушка красива с любой помадой,но с красной просто бомбезно!

Супер!

Напомним, что ранее в семье Дмитрия Комарова случилось радостное событие – его сестра родила ведущему племянницу!

Кстати, Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров умеют веселиться от души – девушка поделилась забавным фото с мужем в неожиданных образах.