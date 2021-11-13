Дружина Ями в купальнику спокусила ідеальними формами на Мальдівах: чоловік не встояв

Дружина хореографа одягалася в білосніжний злитий купальник, який ідеально відтіняв засмагу. Вона ніжиться у величезному гамаку, лежачи на подушці і зім'ятій ковдрі. Ліліана демонструє округлі стегна і стрункі форми, насолоджуючись моментом біля бірюзового океану.

Ліліана поніжилася біля самого океану (фото: instagram.com/liliya_yama)

"Як вам такий ранок? Хто хоче прокинутися точно також?"- подражнила вона підписників.

Одним з перших на спокусливий кадр дружини відреагував Влад. Він залишив плюсики під фото, а також перепостив фото до себе в сторіс, супроводивши його локоничним: "Нра!"

Скріншот (instagram.com/vladyama_official)

Коментатори залишили масу схвальних відгуків під барвистим постом красуні.

Яка краса, ви божественна

Краса неймовірна

Фото шикарне

Одна краса на тлі іншої

Красива

Ви неймовірна

Шикарна фігурка

"На Мальдіви на 4 дні! Мало? Ні! За відчуттями - мінімум днів 10. Чиста казка! Кольори як на картинці. Голова досі облазить. На цій фотосесії я і почав згоряти. Але ми обов'язково повернемося", - пообіцяв Влад.

Влад Яма з дружиною Ліліаною і сином Леоном відпочили на Мальдівах (фото: instagram.com/vladyama_official)

У підтвердження своїх слів про незабутній відпочинок мрії він показала барвисті фотолистівки, на яких позує на пляжі з дружиною і сином.

На Ліліані -стильне білосніжне плаття і пояс-корсет, що підкреслив її осину талію. У руках - напівкругла плетена солом'яна сумочка з ручками-кільцями. А маленький Леон на задньому тлі хлюпається в блакитній воді, поки його батьки захоплено позують на камеру.