Жена Ямы в купальнике соблазнила идеальными формами на Мальдивах: муж не устоял

Жена хореографа облачилась в белоснежный слитный купальник, который идеально оттенял загар. Она нежится в огромном гамаке, лежа на подушке и смятом одеяле. Лилиана демонстирует округлые бедра и стройные формы, наслаждясь моментом у бирюзового океана.

Лилиана понежилась у самого океана (фото: instagram.com/liliya_yama)

"Как вам такое утро? Кто хочет проснуться точно также?" – подразнила она подписчиков.

Одним из первых на соблазнительный кадр жены отреагировал Влад. Он оставил плюсики под фото, а также перепостил фото к себе в сторис, сопроводив его локоничным: "Нра!"

Скриншот (instagram.com/vladyama_official)

Комментаторы оставили массу лестных отзывов под красочным постом красавицы.

Какая красота, вы божественная

Красота невероятная

Фото шикарное

Одна красота на фоне другой

Красивая

Вы невероятная

Шикарная фигурка

"На Мальдивы на 4 дня! Мало? Нет! По ощущениям - минимум дней 10. Чистая сказка! Цвета как на картинке. Голова до сих пор облазит. На этой фотосесси я и начал сгорать. Но мы обязательно вернемся", - пообещал Влад.

Влад Яма с женой Лилианой и сыном Леоном отдохнули на Мальдивах (фото: instagram.com/vladyama_official)

В подтверждении своих слов о незабываемом отдыхе мечты он показала красочные фотооткрытки, на которых позирует на пляже с женой и сыном.

На Лилиане – стильное белоснежное платье и пояс-корсет, подчеркнувший ее осиную талию. В руках - полукруглая плетенная соломенная сумочка с ручками-кольцами. А маленький Леон на заднем фоне плещется в лазурной воде, пока его родители увлеченно позируют на камеру.