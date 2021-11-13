Жена Ямы в купальнике соблазнила идеальными формами на Мальдивах: муж не устоял

Влад Яма и его жена Лилиана осуществили давнюю семейную мечту – вместе с сыном Леоном пара отправилась на Мальдивы. Хореограф как-то проговорился о том, что отпуск на райских островах давно входил в планы супругов. Вот, наконец, они осуществили задуманное!
Лилиана не удержалась и показала на личной странице в Instagram, как расслабляется у океана.
Жена хореографа облачилась в белоснежный слитный купальник, который идеально оттенял загар. Она нежится в огромном гамаке, лежа на подушке и смятом одеяле. Лилиана демонстирует округлые бедра и стройные формы, наслаждясь моментом у бирюзового океана.
Лилиана понежилась у самого океана (фото: instagram.com/liliya_yama)
"Как вам такое утро? Кто хочет проснуться точно также?" – подразнила она подписчиков.
Одним из первых на соблазнительный кадр жены отреагировал Влад. Он оставил плюсики под фото, а также перепостил фото к себе в сторис, сопроводив его локоничным: "Нра!"
Скриншот (instagram.com/vladyama_official)
Комментаторы оставили массу лестных отзывов под красочным постом красавицы.
"На Мальдивы на 4 дня! Мало? Нет! По ощущениям - минимум дней 10. Чистая сказка! Цвета как на картинке. Голова до сих пор облазит. На этой фотосесси я и начал сгорать. Но мы обязательно вернемся", - пообещал Влад.
Влад Яма с женой Лилианой и сыном Леоном отдохнули на Мальдивах (фото: instagram.com/vladyama_official)
В подтверждении своих слов о незабываемом отдыхе мечты он показала красочные фотооткрытки, на которых позирует на пляже с женой и сыном.
На Лилиане – стильное белоснежное платье и пояс-корсет, подчеркнувший ее осиную талию. В руках - полукруглая плетенная соломенная сумочка с ручками-кольцами. А маленький Леон на заднем фоне плещется в лазурной воде, пока его родители увлеченно позируют на камеру.
Напомним, что ранее Влад Яма рассекретил "пугающее" пристрастие сына, которому не очень рад.