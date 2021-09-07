Жінка-мрія: 58-річна Демі Мур захопила спортивною фігурою

Венеціанський кінофестиваль зібрав величезну кількість знаменитостей світових масштабів. І Демі Мур не змогла пройти повз гучної події. Днями екс-дружина Брюса Уілліса взяла участь у гала-концерті "Жінки в кіно", який організували Red Sea Film Festival. І, без сумнівів, стала його головною зіркою.

Кілька годин тому актриса виклала в Instagram кадри з події і просто підірвала мережу.

58-річна актриса одягла білосніжну сукню Mônot, яка складалася з відвертого бра та спідниці-олівця з імітацією кишень і довгими зав'язками. Завдяки такому вбранню Демі повною мірою продемонструвала своє спортивне тіло: залізний прес, пишні форми, а також підтягнуті руки. Актриса, схоже, вирішила вкотре довести, що в будь-якому віці можна залишатися красивою і сексуальною.

Нагадаємо, нещодавно Демі Мур знялася в компанії дочок у рекламній кампанії купальників. І всі фанати визнали, що в зйомці зріла актриса виглядала не гірше молодих дівчат. Так що здоровий спосіб життя і позитивний настрій дійсно роблять чудеса!

Демі Мур в новому образі (фото: instagram.com/demimoore)