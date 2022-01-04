Не знаю, що буде далі, але мені цікаво: Огнєвіч зробила несподіване зізнання про зміни

"Цього року я зрозуміла, що слід віддатися потоку і жити по позиції спостерігача. Не знаю, що буде далі, але мені цікаво, при цьому не бажаю контролювати обставини — буду просто вдячна за все, що до мене приходить", - поділилася головним інсайтом 2021 року співачка.

Злата поділилася особистими відкриттями (фото: instagram. com. zlata ognevich)

Варто зазначити, що романтична історія Злати і переможця Холостячки 2 Андрія Задворного закінчилася для неї сльозами, адже пара розійшлася через 1,5 місяці з ініціативи чоловіка. Після пережитого негативного досвіду артистка звернулася за допомогою до психолога і почала працювати над собою.

Співака згадала що в минулому році їй вдалося побувати в Греції і Тунісі, де проходили зйомки реаліті, і вразитися новими відкриттями. А ось її сестра Юлія прилетіла з Греції і своїми розповідями про відпочинок підкорила Злату, яка тепер теж мріє побачити цю країну своїми очима.

Злата Огнєвіч будує далекоглядні плани на 2022 рік (фото: instagram. com. zlata ognevich)

Що стосується новорічних традицій артистки, то вона не любить все робити в останній момент, а заздалегідь складає списки і вибирає подарунки для рідних, близьких і друзів, враховуючи інтереси кожного.

У новому році Злата збирається релізовувати творчі та соціальні проекти. "Вас чекає дещо цікаве. 2022 рік обіцяє бути насиченим і дуже продуктивним", - заінтригувала вона.