Не знаю, что будет дальше, но мне интересно: Огневич сделала неожданое признание о переменах

"В этом году я поняла, что следует отдаться потоку и жить по позиции наблюдателя. Не знаю, что будет дальше, но мне интересно, при этом не желаю контролировать обстоятельства — буду просто благодарен за все, что ко мне приходит", - поделилась главным инсайтом 2021 года певица.

Злата поделилась личными открытиями (фото: instagram.com.zlata ognevich)

Стоит отметить, что романтическая история Златы и победителя Холостячки 2 Андрея Задворного закончилась для нее слезами и расстройством, ведь пара разошлась через 1,5 месяца по инициативе мужчины. После пережитого негативного опыта артистка обратилась за помощью к психологу и начала работать над собой.

Певца вспомнила что в прошлом году ей удалось побывать в Греции и Тунисе, где проходили съемки реалити, и впечатлиться новыми открытиями. А вот ее сестра Юлия прилетела из Греции и своими рассказами об отдыхе покорила Злату, которая теперь тоже мечтает увидеть эту страну своими глазами.

Злата Огневич строрит далекоидуще планы на 2022 год (фото: instagram.com.zlata ognevich)

Что касается новогодних традиций артистки, то она не любит все делать в последний момент, а загодя составляет списки и выбирает подарки для родных, близких и друзей, учитывая интересы каждого.

В новом году Злата собирается релизовывать творческие и социальные проекты. "Вас ждет кое-что интересное. 2022 год обещает быть насыщенным и очень продуктивным", - заинтриговала она.