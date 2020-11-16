"Золота" квартира Андрія Данилка, розлука Меган Маркл і принца Гаррі та інші скандали тижня

Багато знаменитостей не можуть жити без скандалів, влаштовуючи їх на рівному місці. А є і ті, хто намагаються жити тихо і не люблять пильної уваги до своєї персони. Тим не менш, ніхто із зірок не застрахований від того, що їх ім'я в один ранок стане гриміти на всю мережу. Приклад тому - нижче.

Мішина Ксенія викрила свого шанувальника

Мішина Ксенія трохи відійшла від ролі нареченої і вплуталася в скандал з одним з учасників шоу "Холостячка". Зірку шокував вчинок Назара Дзивульского. Претендент на серце Мішиной виявився негідним батьком: так, чоловік відмовився від власного сина Платона, залишивши дитину на піклування матері Людмили. До цього ж Назар позиціонував себе як ідеальний батько.

Скандал Ксенія вирішила винести на обговорення у своєму блозі Instagram. Дівчина вважає, що глядачі четвертого випуску проекту стали свідками жорстокого обману і спекуляції. "Я відчула злість, образу і огиду. На мій превеликий жаль, з цими емоціями стикаються мільйони жінок. Залишаючись один на один зі всіма болями, проблемами і завданнями. У нас немає виходу, точніше ми його не шукаємо, ми просто йдемо і ставимо своїх дітей на ноги, без залишку віддаємо їм все: свою любов, час, турботу. Ми нічого не просимо натомість і тихо живемо з цим, знаючи, що ніхто не прийде до нас на допомогу. Так ми і не чекаємо. Але так бути не повинно", - переконана вона.

Мішина Ксенія не щадить прихильників (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Андрій Данилко прокоментував свою розкішну квартиру

Не так давно в інтернеті з'явилися фото, що нібито демонструють розкішну квартиру Андрія Данилка в центрі Києва. Кімнати з химерними інтер'єрами, позолоченими елементами і предметами мистецтва викликали в мережі справжній фурор. Через деякий час, однак, сам артист дав коментар з приводу цих фото. За словами Андрія, знімки, які гуляють по інтернету - просто фейк. Сам він живе більш скромно, а житло обставив з більш великим смаком.

"Якщо вже комусь так хочеться щось придумати, хоча б зі смаком підбирали! Невже думають, що я таке можу собі купити? Жахливий вигляд. І особняк якийсь жахливий. Я прекрасно знаю квартиру, про яку написано. Це третій поверх, не буду говорити, на якому я живу. І ця квартира, по-моєму, в арешті. А ще ж пишуть, що Сердючка розкошує, жирує, викликаючи такими статтями якийсь негатив, якого і так багато. Писати треба або правду, або нічого. Я абсолютно скромно живу за своїми мірками. Тим більше, у мене ніхто не буває. Лише Інка, от сьогодні, до речі, приїхала, і хатня робітниця, яка прибирає", - сказав Данилко.

Данилко розповів про свою квартиру (фото: instagram.com/v_serduchka)

Меган Маркл і принц Гаррі роз'їхалися

Меган Маркл, про другу вагітність якої стало відомо зовсім недавно, поїхала від свого чоловіка - принца Гаррі. За повідомленнями західних ЗМІ, примхлива красуня вирішила пожити в Мексиці, так як напередодні американських виборів серйозно посварилася з принцом. Причина тому - небажання Гаррі знову виступати з гучними політичними заявами. "Гаррі не може поїхати з Меган через проблеми з документами та у зв'язку з питаннями безпеки, але друзі сподіваються, що за той час, що подружжя проведуть в розлуці, принц отримає можливість заново оцінити, чи була його відмова від життя як високопоставленого члена королівської сім'ї хорошим рішенням", - повідомляє джерело.

Меган і Гаррі переживають кризу (фото: instagram.com/sussexroyal)

Джонні Депп програв суд і позбувся роботи

Голлівудський актор переживає не найкращі часи: смуга невезіння накрила як особисте, так і професійне життя артиста. Спочатку він програв суд проти видання, яке назвало його винним у побитті колишньої дружини. За словами самого актора, докази, надані Ембер Херд - не більше ніж брехня. А сам він не раз піддавався насильству з боку екс-дружини. Тим не менш, скандальні розбірки в суді вже наклали відбиток на його кар'єру. Актора звільнили з фільму "Фантастичні тварини", а подальші проекти під питанням. За словами експертів, кар'єра Джонні Деппа може бути повністю зламана. Сам артист не збирається здаватися, маючи намір довести свою правоту в нових судових розглядах.

Кар'єра Джонні Деппа під загрозою (фото: instagram.com/johnnydepp)

Нагадаємо, раніше ми писали, що Остапчук з дружиною вже планують поповнення в сім'ї.