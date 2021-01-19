Зірка Нацвідбору на Євробачення виступила проти знущання над тваринами

Популярний одеський гурт JULINOZA презентував пісню-маніфест "Край дивних мрій" в абсолютно новому звучанні, який закликає до збереження природного потенціалу планети та захисту тварин від насилля.

JULINOZA (фото: прес-служба гурту)

Трек був написаний у період карантину, коли музиканти особливо гостро відчували потребу в об’єднанні з усім світом, для створення кращого майбутнього та звернення уваги на важливі глобальні питання.

"Головний меседж композиції полягає у тому, що потрібно вже зупинити знущання над тваринами у зоопарках, дельфінаріях, контактних парках та на курортах перестати використовувати тварин для фото. Ми маємо підтримувати усіх звірят у притулках, бо саме зараз їм потрібно ще більше допомоги від нас, ніж раніше. Цитата пісні: “Всі звірята у містах та дерева у лісах хочуть бути з нами, бо так хоче наш час”. І звичайно, старатися не руйнувати нашу планету. Саме зараз час говорить нам, що тільки якщо кожен з нас буде чуйним до природи, у якій ми живемо, тільки тоді ми зможемо втримати всесвіт у злагоді", - говорить лідер гурту Юлі Запорожець.

"Край дивних мрій" - подорож у новий музичний всесвіт гурту JULINOZA

У композиції можна почути відголоски українського етносу у вокальних партіях та східний колорит звучання у дусі поглядів Лао Цзи.

Додамо, що відео на "Край дивних мрій" музиканти знімали на мальовничому Куяльницькому лимані, розташованому на північ від Одеси. Це наразі один із найстаріших грязьових курортів України. Його екосистема знаходяться у критичній екологічній ситуації через поступове пересихання. Музиканти звертають увагу на важливість збереження природного потенціалу України, на території якої розташовані скарби світового масштабу.

Зауважимо, що нещодавно JULINOZA взяли участь у великому святковому проєкті, який не має аналогів в Україні. Спеціально для різдвяно-новорічної збірки "Кришталеві візерунки" одесити записали пісню "Привіт, Новий рік!".

Пісня JULINOZA для проєкту "Кришталеві візерунки" від MVUA

Нагадаємо, що широку популярність гурт JULINOZA отримав після участі в шоу "Голос країни" та Нацвідборі на Євробачення. Сама ж Юлі пише музику для фільмів, мультфільмів, мюзиклів, а також симфонічну і камерну неокласику. Треки JULINOZA можна почути у популярних серіалах "Київ вдень та вночі", "Fake" та у багатьох проєктах українського телебачення.

Раніше Оксана Муха у великому інтерв'ю розповіла про "Кришталеві візерунки", Дана Балана і ідеальну країну.

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