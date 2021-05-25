Не бывает неуместных цветов, форм и трендов: стилист показала, что носить в 45 плюс

"Как обычно, на фото все молодые лица! А где интересные стильные модели после сорока? Молодежи идет все! А вы попробуйте в возрасте напялить на голову яркое - "кричит", поспокойнее тона - сливаешься, серый цвет лица и т. д." Это, кстати, не я придумала. Это - комментарий к одному из моих постов, говорит Татьяна.

Тема "мода - это для молодых" - из разряда холиварных. И, честно говоря, я изрядно утомилась "на пальцах" объяснять, что мода - она одна для всех. ⁣⁣⠀

Поэтому собрала подборку очень похожих образов на женщинах очень разного возраста. В некоторых случаях, разница в возрасте между моделями - 20, а может и 30 лет. Вдохновляет, правда?

Как стильно одеваться в 45 плюс?

Мода - одна на всех!

Я работаю с клиентками разного возраста. И точно знаю, что не бывает цветов, форм и трендов неуместных "для тех, кому за".

Бывают неуместные сочетания вещей, неправильный подбор оттенков и фасонов. Мини в 45 лет? А почему нет, если фигура и ситуация позволяют? С сапогами-ботфортами на шпильке, наверное, не стоит.

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А со спокойными "обрамлением" - очень даже! После 40-ка розовый выглядит нелепо? Ну уж нет! Вопрос в оттенке. Барби-розовый, может, и перебор, а элегантные припыленные оттенки - самое то!⁣⁣

С определенного возраста выглядеть круто, на самом деле, сложнее. Но не потому что цифра в паспорте. А потому что сил, времени, денег на поддержание себя в "товарном виде" нужно больше, а мотивации на это - меньше.

"Муж меня и такой любит, да и наряжаться особо некуда..." Понимаете, о чем я?⁣⁣⠀

Выглядеть круто можно в любом возрасте (фото: instagram.com/tatvolkova)

Cмущают картинки, где одежду демонстрируют на 20-летних? Подпишитесь на блогеров своего возраста и смотрите на то, как адаптируют моду под себя те, кому за 40 и за 50. Это помогает!⁣⁣⠀