Не буває недоречних кольорів, форм і трендів: стиліст показала, що носити в 45 плюс

"Як завжди, на фото всі молоді обличчя! А де цікаві стильні моделі після сорока? Молоді йде все! А ви спробуйте у віці одягти на голову яскраве - "кричить", спокійнішого тону - зливаєшся, сірий колір обличчя і т. д." Це, до речі, не я придумала. Це - коментар до одного з моїх постів, каже Тетяна.

Тема "мода - це для молодих" - з розряду холіварних. І, чесно кажучи, я неабияк втомилася "на пальцях " пояснювати, що мода - вона одна для всіх. ⁣⁣⠀

Тому зібрала добірку дуже схожих образів на жінках дуже різного віку. У деяких випадках, різниця у віці між моделями-20, а може і 30 років. Надихає, правда?

Як стильно одягатися в 45 плюс?

Мода - одна на всіх!

Я працюю з клієнтками різного віку. І точно знаю, що не буває кольорів, форм і трендів недоречних "для тих, кому за".

Бувають недоречні поєднання речей, неправильний підбір відтінків і фасонів. Міні в 45 років? А чому ні, якщо фігура і ситуація дозволяють? З чобітьми-ботфортами на шпильці, напевно, не варто.

Підходить всім: стиліст показала, з чим поєднувати зелений колір влітку 2021

А зі спокійними "обрамленням" - дуже навіть! Після 40-ка рожевий виглядає безглуздо? Ну вже ні! Питання у відтінку. Барбі-рожевий, може, і перебір, а елегантні припилені відтінки - саме те!⁣⁣

З певного віку виглядати круто, насправді, складніше. Але не тому що цифра в паспорті. А тому що сил, часу, грошей на підтримку себе в "товарному вигляді" потрібно більше, а мотивації на це - менше.

"Чоловік мене і такий любить, та й вбиратися особливо нікуди...". Розумієте, про що я?⁣⁣⠀

Виглядати круто можна в будь-якому віці (фото: instagram.com/tatvolkova)

Бентежать картинки, де одяг демонструють на 20-річних? Підпишіться на блогерів свого віку і дивіться на те, як адаптують моду під себе ті, кому за 40 і за 50. Це допомагає!⁣⁣⠀