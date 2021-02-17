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Настоящая: Настя Каменских в кожаных штанах и соблазнительном топе позирует с микрофоном

Автор: Lite

Настя Каменских в очередной раз покорила фанатов своей красотой: украинская певица показала снимки с живого выступления. Никаких поддельных эмоций и постановок!

Яркие фото певица запостила в своем Instagram.

Для выступления Каменских выбрала стильный наряд: кожаный штаны, обувь на высоких каблуках, соблазнительный топ, сверху - свитер-оверсайз со спадающими плечами, зима все-таки!

Фанаты оценили весь образ певицы, по их мнению, Настя получилась на фото очень органичной, только живые эмоции.

  • Крутая
  • Очень живые фото
  • Получилось мило и атмосферно!

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux/)

Напомним, эксперт шоу "Маска", "Украина", Настя Каменских продемонстрировала стильный зимний лук и подсказала самый короткий путь к успеху: ваша жизнь изменится в лучшую сторону.

Также смотрите, как стильно одеваться этой зимой: лук Насти Каменской, который легко повторить.

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Новости Украины Настя Каменскихпевецмаска
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