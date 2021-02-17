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Справжня: Настя Каменських в шкіряних штанях і спокусливому топі позує з мікрофоном

Автор: Lite

Настя Каменських вкотре підкорила фанатів своєю красою: українська співачка показала знімки з живого виступу. Ніяких підроблених емоцій і постановок!

Яскраві фото співачка запостила у своєму Instagram.

Для виступу Каменських вибрала стильний наряд: шкіряні штани, взуття на високих підборах, спокусливий топ, зверху - светр-оверсайз зі спадають плечима, зима все-таки!

Фанати оцінили весь образ співачки, на їхню думку, Настя вийшла на фото дуже органічною, тільки живі емоції.

  • Крута
  • Дуже живі фото
  • Вийшло мило і атмосферно!

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux/)

Нагадаємо, експерт шоу "Маска", "Україна", Настя Каменських продемонструвала стильний зимовий цибулю і підказала найкоротший шлях до успіху: ваше життя зміниться в кращу сторону.

Також дивіться, як стильно одягатися цієї зими: лук Насті Каменської, який легко повторити.

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Новини України Настя Каменськихпевецмаска
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