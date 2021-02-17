Справжня: Настя Каменських в шкіряних штанях і спокусливому топі позує з мікрофоном

Настя Каменських вкотре підкорила фанатів своєю красою: українська співачка показала знімки з живого виступу. Ніяких підроблених емоцій і постановок!
Яскраві фото співачка запостила у своєму Instagram.
Для виступу Каменських вибрала стильний наряд: шкіряні штани, взуття на високих підборах, спокусливий топ, зверху - светр-оверсайз зі спадають плечима, зима все-таки!
Фанати оцінили весь образ співачки, на їхню думку, Настя вийшла на фото дуже органічною, тільки живі емоції.
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux/)
Нагадаємо, експерт шоу "Маска", "Україна", Настя Каменських продемонструвала стильний зимовий цибулю і підказала найкоротший шлях до успіху: ваше життя зміниться в кращу сторону.
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