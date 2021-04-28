Даже с платьями и туфлями: стилист рассказала, с чем носить высокие носки летом 2021

Мы не относимся к носкам всерьез. Они по-прежнему обитают где-то на периферии нашего модного сознания. Но в 2021 придется их "зауважать".
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Зоя Панина.
"До недавнего времени носки были необходимым атрибутом, который отвечал за удобство и практичность. А не за градус стиля нашего образа. Но сегодня место носков в модной иерархии кардинальным образом изменилось. Мы учимся вписывать носки в свои гардеробы, создавать актуальные луки и играть с цветами и фактурами", - написала Зоя.
Стилист советует: если хочется подсыпать изюма и приправ в свой скучный лук, добавьте к нему пару носков и посмотрите, что получится.
С джинсами
С шортами.
С шубой.
С юбкой.
С брюками.
С кожаной юбкой.
С костюмом.
С тренчем.
С чем носить носки в 2021 (фото: instagram.com/ya_zoya_)
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