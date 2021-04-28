RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Навіть з сукнями і туфлями: стиліст розповіла, з чим носити високі шкарпетки летом 2021

Автор: Тетяна Турчанікова

Ми не ставимося до шкарпеток всерйоз. Вони як і раніше живуть десь на периферії нашого модного свідомості. Але в 2021 доведеться їх "поважати".

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Зоя Паніна.

"До недавнього часу шкарпетки були необхідним атрибутом, який відповідав за зручність і практичність. А не за градус стилю нашого образу. Але сьогодні місце шкарпеток в модній ієрархії кардинальним чином змінилося. Ми вчимося вписувати шкарпетки в свої гардероби, створювати актуальні луки і грати з кольорами і фактурами", - написала Зоя.

Стиліст радить: якщо хочеться підсипати родзинок і приправ в свій нудний лук, додайте до нього пару шкарпеток і подивіться, що вийде.

З чим поєднувати високі шкарпетки в 2021

З джинсами

З шортами.

З шубою.

Зі спідницею.

З брюками.

Зі шкіряною спідницею.

​​​​​​

З костюмом.

З тренчем.

З чим носити шкарпетки в 2021 (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Дивіться також, які сонячні окуляри будуть в тренді влітку 2021.

Раніше ми писали, які прикраси вибирати на літо: бісер, шкіра, вишукані елементи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України стильстилист