Соль жизненно необходима организму: нутрициолог развеяла мифы о вреде соли

Нутрициолог написала, что в любом журнале или книге о здоровье можно прочитать, что соль:

Вызовет отеки

Поднимает кровяное давление

Повредит ваше сердце и артрит.

Соль - вред или польза? (фото: pexels.com)

"Вам неизбежно напомнят ограничить потребление соли, убрать солонку со стола и использовать вместо нее травы и специи... Но что, если все эти опасения по поводу соли необоснованны?", - написала Надя.

Она развеяла некоторые из наиболее распространенных мифов о соли.

"Зачем нам соль. Соль жизненно важна для нормального функционирования нашего организма. Содержащиеся в нем натрий и хлор являются ключевыми для:

- баланса электролитов,

- поддержания правильного объема плазмы,

- проводимости между клетками (чтобы вы могли ясно мыслить и двигать мышцами по команде),

- соль также поддерживает нормальный уровень кислотности в желудке, снабжая ее хлором (помните, что желудочный сок - это соляная кислота),

- достаточная кислотность желудочного сока необходима для усвоения минералов и витамина B12, переваривания белков и уничтожения патогенных бактерий.

Тем не менее, в мире медицины и питания широко распространено мнение, что соль - это то, что нам нужно ограничить", - рассказала Андреева.