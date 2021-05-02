Соль жизненно необходима организму: нутрициолог развеяла мифы о вреде соли

Мы часто слышим, что проблема нашей диеты - слишком много "соли, жира и сахара". Но так ли это на самом деле? Например, чрезмерное количество сахара - это проблема, а вот жиров не стоит избегать. А как насчет соли?
Об этом рассуждает в своем Instagram нутрициолог Надя Андреева.
Нутрициолог написала, что в любом журнале или книге о здоровье можно прочитать, что соль:
Соль - вред или польза? (фото: pexels.com)
"Вам неизбежно напомнят ограничить потребление соли, убрать солонку со стола и использовать вместо нее травы и специи... Но что, если все эти опасения по поводу соли необоснованны?", - написала Надя.
Она развеяла некоторые из наиболее распространенных мифов о соли.
"Зачем нам соль. Соль жизненно важна для нормального функционирования нашего организма. Содержащиеся в нем натрий и хлор являются ключевыми для:
- баланса электролитов,
- поддержания правильного объема плазмы,
- проводимости между клетками (чтобы вы могли ясно мыслить и двигать мышцами по команде),
- соль также поддерживает нормальный уровень кислотности в желудке, снабжая ее хлором (помните, что желудочный сок - это соляная кислота),
- достаточная кислотность желудочного сока необходима для усвоения минералов и витамина B12, переваривания белков и уничтожения патогенных бактерий.
Тем не менее, в мире медицины и питания широко распространено мнение, что соль - это то, что нам нужно ограничить", - рассказала Андреева.
Напомним, нутрициолог порекомендовала замораживать остатки ужина - это поможет экономить деньги и есть меньше фаст-фуда.
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