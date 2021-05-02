Сіль життєво необхідна організму: нутриціолог розвіяла міфи про шкоду солі

Ми часто чуємо, що проблема нашої дієти - занадто багато "солі, жиру і цукру". Але чи так це насправді? Наприклад, надмірна кількість цукру - це проблема, а ось жирів не варто уникати. А як щодо солі?
Про це міркує у своєму Instagram нутриціолог Надя Андрєєва.
Нутриціолог написала, що в кожному журналі або книзі про здоров'я можна прочитати, що сіль:
Сіль - шкода чи користь? (фото: pexels.com)
"Вам неминуче нагадають обмежити споживання солі, прибрати сільничку зі столу і використовувати замість неї трави і спеції... Але що, якщо всі ці побоювання з приводу солі необгрунтовані?",- написала Надя.
Вона розвіяла деякі з найбільш поширених міфів про сіль.
"Навіщо нам сіль. Сіль життєво важлива для нормального функціонування нашого організму. Натрій і хлор, що в ній містяться, є ключовими для:
- балансу електролітів,
- підтримання правильного об'єму плазми,
- провідності між клітинами (щоб ви могли ясно мислити і рухати м'язами по команді),
- сіль також підтримує нормальний рівень кислотності в шлунку, забезпечуючи її хлором (пам'ятайте, що шлунковий сік - це соляна кислота),
- достатня кислотність шлункового соку необхідна для засвоєння мінералів і вітаміну B12, перетравлення білків і знищення патогенних бактерій.
Проте, в світі медицини і харчування широко поширена думка, що сіль - це те, що нам потрібно обмежити", - розповіла Андрєєва.
Нагадаємо, нутриціолог порекомендувала заморожувати залишки вечері - це допоможе економити гроші і їсти менше фаст-фуду.
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