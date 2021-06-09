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В стиле Джейн Биркин: стилист показала, какие плетеные сумки выбирать на лето 2021

Автор: Татьяна Турчаникова

Плетеная сумка стала классикой уже давно. А сейчас каждая девушка может по-своему обыграть этот аксессуар - и выглядеть не хуже Джейн Биркин с ее корзинками.

Стилист Наталья Фешнловер в своем Instagram собрала огромную "коллекцию" плетеных сумок, которые будут особенно актуальными летом 2021.

Какие плетеные сумки выбрать на лето:

  • "Плетенка" из соломки и рафии идеально подойдет для жаркого лета. Такую можно взять с собой и на городскую прогулку, и на пляж.
  • Плетеная сумка в виде корзинки держится на волне популярности уже несколько сезонов. А этим летом лучше выбрать корзинку с кожаными ручками. Особенно хорошо такая смотрится с джинсовыми вещами и льняными, а также платьями.
  • Плетеная сумка средних размеров отлично подойдет на каждый день, выбирайте модель с удобным плечевым ремнем.
  • Плетеная сумка-тоут - идеальный аксессуар на лето, с ней вы будете актуально выглядеть в любой компании.

Примеры сумок у брендов - от более дешевых до класса люкс

Комбинации и сарафаны: стилист назвала летние платья, которые всегда будут в моде

Плетеная сумка - тренд лета 2021 (фото: instagram.com/infashionyou)

Раньше стилистка рассказала, как легко выбрать купальник, зная свой тип фигуры.

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