В стиле Джейн Биркин: стилист показала, какие плетеные сумки выбирать на лето 2021

Плетеная сумка стала классикой уже давно. А сейчас каждая девушка может по-своему обыграть этот аксессуар - и выглядеть не хуже Джейн Биркин с ее корзинками.
Стилист Наталья Фешнловер в своем Instagram собрала огромную "коллекцию" плетеных сумок, которые будут особенно актуальными летом 2021.
Какие плетеные сумки выбрать на лето:
Примеры сумок у брендов - от более дешевых до класса люкс
Комбинации и сарафаны: стилист назвала летние платья, которые всегда будут в моде
Плетеная сумка - тренд лета 2021 (фото: instagram.com/infashionyou)
Раньше стилистка рассказала, как легко выбрать купальник, зная свой тип фигуры.