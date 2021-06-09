У стилі Джейн Біркін: стиліст показала, які плетені сумки вибирати на літо 2021

Плетена сумка стала класикою вже давно. А зараз кожна дівчина може по-своєму обіграти цей аксесуар - і виглядати не гірше Джейн Біркін з її кошиками.
Стиліст Наталія Фешнловер у своєму Instagram зібрала величезну "колекцію" плетених сумок, які будуть особливо актуальними влітку 2021.
Які плетені сумки вибрати на літо:
Приклади сумок у брендів - від дешевших до класу люкс
Комбінації і сарафани: стиліст назвала літні сукні, які завжди будуть в моді
Плетена сумка - тренд літа 2021 (фото: instagram.com/infashionyou)
Раніше стилістка розповіла, як легко вибрати купальник, знаючи свій тип фігури.