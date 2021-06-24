Стилист показала простые приемы, как выглядеть стройнее при помощи одежды

Лето - пора отпусков и фото для соцсетей! Конечно же, хочется выглядеть стройной и подтянутой как на вечеринке, так и в Instagram.
Оказывается, иногда для этого не нужно мучаться в спортзале, достаточно знать простые приемы в одежде.
Стилист Ольга Стильно-доступно показала в своем Instagram, какая одежда способна помочь вам візуально скинуть пару лишних кило.
Как выглядеть стройнее, простые лайфхаки:
Простые лайфхаки: стилист показала, какие модели джинсов стройнят любую фигуру
Как выглядеть сройнее на фото и в жизни (фото: instagram.com/stilnodostupno)
Раньше мы писали, как краситься летом 2021, чтобы быть в тренде.