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Стилист показала простые приемы, как выглядеть стройнее при помощи одежды

Автор: Татьяна Турчаникова

Лето - пора отпусков и фото для соцсетей! Конечно же, хочется выглядеть стройной и подтянутой как на вечеринке, так и в Instagram.

Оказывается, иногда для этого не нужно мучаться в спортзале, достаточно знать простые приемы в одежде.

Стилист Ольга Стильно-доступно показала в своем Instagram, какая одежда способна помочь вам візуально скинуть пару лишних кило.

Как выглядеть стройнее, простые лайфхаки:

  • Смотрите на посадку, если она слишком низкая, она "съест" рост и, соттветственно, стройность.

  • Монохромные образы - ваше все, если вы хотите казаться стройнее, колорблокинг иногда играет не в нашу пользу.

  • Вертикальным линиям - "Да!", они вытягивают силуэт. А вот широкая полоска - полнит.

Простые лайфхаки: стилист показала, какие модели джинсов стройнят любую фигуру

  • Откажитесь от обуви с ремешками на щиколотке.

Как выглядеть сройнее на фото и в жизни (фото: instagram.com/stilnodostupno)

Раньше мы писали, как краситься летом 2021, чтобы быть в тренде.

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