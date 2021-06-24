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Стиліст показала прості прийоми, як виглядати стрункіше за допомогою одягу

Автор: Тетяна Турчанікова

Літо - пора відпусток і фото для соцмереж! Звичайно ж, хочеться виглядати стрункою і підтягнутою як на вечірці, так і в Instagram.

Виявляється, іноді для цього не потрібно мучитися в спортзалі, досить знати прості прийоми в одязі.

Стиліст Ольга Стильно-доступно показала у своєму Instagram, який одяг здатний допомогти вам візуально скинути пару зайвих кіло.

Як виглядати стрункіше, прості лайфхаки:

  • Дивіться на посадку, якщо вона занадто низька, вона "з'їсть" ріст і, відповідно, стрункість.

  • Монохромні образи - ваше все, якщо ви хочете здаватися стрункішою, колорблокінг іноді грає не в нашу користь.

  • Вертикальним лініям - "Так!", вони витягують силует. А ось широка смужка - повнить.

Прості лайфхаки: стиліст показала, які моделі джинсів стрункішою будь-яку фігуру

  • Відмовтеся від взуття з ремінцями на щиколотці.

Як виглядати стрункіше на фото і в житті (фото: instagram.com/stilnodostupno)

Раніше ми писали, як фарбуватися влітку 2021, щоб бути в тренді.

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