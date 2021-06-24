Стиліст показала прості прийоми, як виглядати стрункіше за допомогою одягу

Літо - пора відпусток і фото для соцмереж! Звичайно ж, хочеться виглядати стрункою і підтягнутою як на вечірці, так і в Instagram.
Виявляється, іноді для цього не потрібно мучитися в спортзалі, досить знати прості прийоми в одязі.
Стиліст Ольга Стильно-доступно показала у своєму Instagram, який одяг здатний допомогти вам візуально скинути пару зайвих кіло.
Як виглядати стрункіше, прості лайфхаки:
Прості лайфхаки: стиліст показала, які моделі джинсів стрункішою будь-яку фігуру
Як виглядати стрункіше на фото і в житті (фото: instagram.com/stilnodostupno)
Раніше ми писали, як фарбуватися влітку 2021, щоб бути в тренді.