4 простых шага: Клопотенко показал, как приготовить ароматную ветчину в духовке (видео)

Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко продолжает делиться праздничными рецептами, ведь впереди еще Старый Новый Год, а также Крещение. В этот раз повар решил порадовать украинцев простым рецептом приготовления ветчины в духовке. Помимо того, что рецепт легкий, полезный и вкусный, украинцы могут прилично сэкономить на стоимости блюда по сравнению с вариантом из супермаркета.
Евгений Клопотенко показал рецепт приготовления ветчины в своем YouTube-блоге.
"Блюда из свинины, приготовленные в печи - одна из визитных карточек украинской кухни. Поэтому я решил приготовить очень простую и вкусную ветчину. А чтобы она была более сочной, мы сначала отварим ее, а затем немного запечем, чтобы получить хрустящую корочку", - пишет в подписи к видео кулинар.
Также повар предупредил, что длительность приготовления ветчины по его рецепту составляет до 10,5 часов.
Ингредиенты:
Инструкция по приготовлению:
Напомним, что ранее Клопотенко дал рецепт простого и быстрого блюда для большой компании.
Как мы ранее писали, Клопотенко дал рецепт венского штруделя, попробуйте его приготовить.