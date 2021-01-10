4 простих кроки: Клопотенко показав, як приготувати ароматну шинку в духовці (відео)

Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко продовжує ділитися святковими рецептами, адже попереду ще Старий Новий Рік та Водохреща. Цього разу кухар вирішив порадувати українців простим рецептом приготування шинки в духовці. Крім того, що рецепт легкий, корисний і смачний, українці можуть пристойно заощадити на вартості страви у порівнянні з варіантом із супермаркету.
Євген Клопотенко показав рецепт приготування шинки у своєму YouTube-блозі.
"Страви зі свинини, приготовані в печі - одна з візитних карток української кухні. Тому я вирішив приготувати дуже просту і смачну шинку. А щоб вона була більш соковитою, ми спочатку відваримо її, а потім трохи запечемо, щоб отримати хрустку скоринку", - пише у підписі до відео кулінар.
Також кухар попередив, що тривалість приготування шинки за його рецептом становить до 10,5 годин.
Склад:
Інструкція по приготуванню:
Нагадаємо, що раніше Клопотенко дав рецепт простої і швидкої страви для великої компанії.
Як ми раніше писали, Клопотенко дав рецепт віденського штруделя, спробуйте його приготувати.