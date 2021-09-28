Антиоксиданты: нутрициолог дала простой список продуктов, продляющих молодость

Что можно сделать, чтобы поддержать организм и антиоксидантный уровень, чтобы оставаться молодой и стройной: повысить уровень антиоксидантов, поступающих с едой. А еще - увеличить употребление кофакторов, чтобы организм мог сам производить свои собственные антиоксиданты и ферменты.
Об этом в своем Instagram рассказала специалист по питанию, нутрициолог Надя Андреева.
Также стоит уменьшить вероятность образования свободных радикалов, а это значит - сократить или полностью исключить употребление некачественных окислившихся жиров, трансжиров, пережаренных белковых продуктов, копченой еды и даже косвенное соприкосновение с сигаретным дымом.
Обязательно уменьшить вероятность воспалительных процессов и поддержать систему детоксикации.
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Витамин А: печень, яйца, некоторые молочные продукты (если вы их переносите).
Витамин С: цитрусы, киви, клубника, брокколи, брюссельская капуста, болгарский перец.
Витамин Е: орехи, миндаль, подсолнечные семечки.
Важно, чтобы рацион включал много растительной пищи, желательно, с кожурой и листьями, потому что эти продукты будут очень богаты витамином С и фитонутриентами.
Липанин: помидоры.
Лютеин и зеаксантин: зеленые темные овощи листовые, особенно шпинат и кейл.
Кверцетин, мирицетин, коферол: лук, кейл, брокколи, яблоки, чай, красное вино, виноград (особенно - кожура винограда), темная ягода вишни.
Проантоцианидины: яблоки, абрикосы, вишня, какао, черные шоколад.
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