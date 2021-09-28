Антиоксиданти: нутриціолог дала простий список продуктів, що продовжують молодість

Також варто зменшити ймовірність утворення вільних радикалів, а це значить - скоротити або повністю виключити вживання неякісних окислилися жирів, трансжирів, пересмажених білкових продуктів, копченої їжі і навіть непряме зіткнення з сигаретним димом. Обов'язково зменшити ймовірність запальних процесів і підтримати систему детоксикації.

⠀ Ягоди - природні антиоксиданти (фото: pexels.com)

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Список: продукти, які мають властивості антиоксидантів:

Вітамін.

Вітамін А: печінка, яйця, деякі молочні продукти (якщо ви їх переносите).

Вітамін С: цитруси, ківі, полуниця, брокколі, брюссельська капуста, болгарський перець.

Вітамін Е: горіхи, мигдаль, соняшникове насіння.

Фітонутрієнти (вони бувають різних типів і у них різні властивості).

Важливо, щоб раціон включав багато рослинної їжі, бажано, зі шкіркою і листям, тому що ці продукти будуть дуже багаті вітаміном С і фітонутрієнтами.

Картеноиды, альфа-каротин: це морква, жовта гарбуз, апельсини, мандарини.

це морква, жовта гарбуз, апельсини, мандарини. Бетакаротин: апельсини, темна зелень, помідори, абрикоси, манго.

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Липанин: помідор.

Лютеїн і зеаксантин: зелені темні овочі листові, особливо шпинат і кейл.

Флавоноїди:

Кверцетин, мирицетин, коферол: цибуля, кейл, брокколі, яблука, чай, червоне вино, виноград (особливо - шкірка винограду), темна ягода вишні.

Флавоноли, катехіни: у зеленому чаї і білому чаї.

Проантоціанідіни: яблука, абрикоси, вишня, какао, чорні шоколад.