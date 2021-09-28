Антиоксиданти: нутриціолог дала простий список продуктів, що продовжують молодість

Що можна зробити, щоб підтримати організм і антиоксидантний рівень, щоб залишатися молодою і стрункою: підвищити рівень антиоксидантів, що надходять з їжею. А ще - збільшити вживання кофакторів, щоб організм міг сам виробляти свої власні антиоксиданти і ферменти.
Про це у своєму Instagram розповіла фахівець з харчування, нутриціолог Надя Андрєєва.
Також варто зменшити ймовірність утворення вільних радикалів, а це значить - скоротити або повністю виключити вживання неякісних окислилися жирів, трансжирів, пересмажених білкових продуктів, копченої їжі і навіть непряме зіткнення з сигаретним димом.
Обов'язково зменшити ймовірність запальних процесів і підтримати систему детоксикації.
⠀
Виводить токсини і ощелачивает організм: нутриціолог розповіла, з чого почати ранок
Вітамін А: печінка, яйця, деякі молочні продукти (якщо ви їх переносите).
Вітамін С: цитруси, ківі, полуниця, брокколі, брюссельська капуста, болгарський перець.
Вітамін Е: горіхи, мигдаль, соняшникове насіння.
Важливо, щоб раціон включав багато рослинної їжі, бажано, зі шкіркою і листям, тому що ці продукти будуть дуже багаті вітаміном С і фітонутрієнтами.
Липанин: помідор.
Лютеїн і зеаксантин: зелені темні овочі листові, особливо шпинат і кейл.
Кверцетин, мирицетин, коферол: цибуля, кейл, брокколі, яблука, чай, червоне вино, виноград (особливо - шкірка винограду), темна ягода вишні.
Проантоціанідіни: яблука, абрикоси, вишня, какао, чорні шоколад.
Раніше нутриціолог розповіла, звідки насправді беруться камені в нирках.