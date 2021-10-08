Больное горло и вечная усталость: врач рассказала, какой вирус стоит заподозрить

Один из таких триггеров - вирус Эпштейна-Барр. Он может провоцировать возникновение аутоиммунных заболеваний и развитие гипотиреоза в дальнейшем. Вирус передается через слюну, поэтому очень распространtн. Наиболее уязвимы дети до 10 лет, беременные и больные ВИЧ-инфекцией.

Почему нет сил и болит горло? (фото: pexels.com)

После инфицирования вирус никак себя не проявляет. В неактивном состоянии ему помогают находится специфические Т-иммунные клетки. С возрастом иммунитет снижается и количество этих клеток тоже, делая симптомы более выраженными.

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Возможные проявления Эпштейна-Барр:

больное горло

высокая температура

увеличенные лимфоузлы

высыпания

чувство сильной усталости

Количество Т-клеток может быть небольшим из-за низкого иммунитета, дефицита вит Д или генетической предрасположенности. Из-за высокой тревожности, у женщин число этих клеток уменьшается раньше, чем у мужчин.

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Стресс, пищевая непереносимость, токсины, гормональный сбой могут активировать вирус, давая ему возможность развиваться и проникать в клетки щитовидной железы.

Почему важно сдать анализ на Эпштейна-Барр

Во взрослом возрасте вирус Эпштейна-Барр может стать причиной инфекционного мононуклеоза, который осложняется множеством серъезных патологий, в том числе - нервной системы, органов кроветворения и др.

Если вас часто беспокоит боль в горле или есть хронические заболевания лор-органов, нужно сдать качественный и количественный анализы крови на выявление вируса Эпштейна-Барр.

Важно заботиться о своей иммунной системе (фото: pexels.com)

Записаться на осмотр к врачу и санировать очаги инфекции, следуя назначенному лечению.

При обнаружении повышения маркеров воспаления, советую начать с осмотра именно у лор-врача. При необходимости, получить консультацию иммунолога.

Мы не можем полностью уничтожить вирус, но нужно стремиться возвратить его к неактивному состоянию, чтобы минимизировать урон для организма. Для этого важно заботиться о своей иммунной системе.