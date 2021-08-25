Чудодейственный эффект: нутрициолог назвала недорогое средство, которое поможет восстановить печень

Поддерживать работу печени на ежедневной основе рекомендуется всем без исключения. Существуют различные средства для поддержки ее работы. Одно из таких средств - лецитин. Это простое недорогое средство обладает поистине чудодейственным эффектом.

Лецитин - это общий термин для группы фосфолипидов, принимающих активное участие в защите и строительстве клеточных мембран. Лецитин находится в каждой клетке человеческого организма. На него возложены важные обязанности.

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Больше всего лецитина содержится (в процентном соотношении от массы органа):

в печени - 65 %,

в мозговых клетках - 30 %,

в нервных тканях - 17 %.

Как видно, основное место, где лецитин находится в организме - печень. Это самое слабое место абсолютно каждого человека в нашем мире.

Так как печень - это наш основной фильтр, которому приходится несладко из-за современных достижений: гербицидов, пестицидов, химических добавок, токсичной бытовой химии и косметики, плохой экологии, чрезмерно обработанной / жареной пищи, лекарственных препаратов, курения и прочего.

Лецетина много в яичных желтках (фото: pexels.com)

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Кроме того, печень должна избавлять нас от токсинов, которые образуются внутри нас. Например, при недостатке сна, стрессе, гиподинамии, аутоиммунных заболеваниях и т. д.

Хорошие новости - печень обладает высокой способностью к регенерации и даже при потери 70 % органа уже буквально через несколько недель она восстанавливается на 113 %, т. е. с избытком. Такая высокая способность к регенерации не присуща ни одному другому органу!

Важно есть продукты, богатые лецитином (фото: pexels.com)

Организму нужен лецитин ежедневно, но при этом он не может самостоятельно синтезировать необходимое количество лецитина.

Где брать лецитин

Восполнять запасы можно продуктами, содержащими лецитин: яичный желток, икра, зерна проросшей пшеницы, подсолнечник, орехи, изюм, печень, оливки, сливочное масло.

Также можно принимать лецитинсодержащие добавки. Но не стоит принимать соевый лецитин из-за его особенности повышать уровень эстрогена.

В целом, среднесуточная потребность в лецитине у взрослого человека - 10-15 гр, у детей - в два раза меньше.