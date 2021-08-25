RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Чудодійний ефект: нутриціолог назвала недорогий засіб, який допоможе відновити печінку

Автор: Тетяна Турчанікова

Печінка - це один з найважливіших органів для природного детокса організму. У нашому тілі кожну секунду утворюються внутрішні токсини, тіло також отримує токсини із зовнішнього середовища. Печінці відводиться важливе завдання позбавляти організм від більшої частини цих токсинів.

Широке поширення захворювань і проблем з печінкою (і взагалі шлунково-кишкового тракту) говорить про те, що жовчовидільна система не справляється з тим навантаженням, яке на неї покладено, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Вероніка Натуромама.

Підтримувати роботу печінки на щоденній основі рекомендується всім без винятку. Існують різні засоби для підтримки її роботи. Одне з таких засобів - лецитин. Це простий та недорогий засіб, що має воістину чудодійний ефект.

Лецитин - це загальний термін для групи фосфоліпідів, які беруть активну участь у захисті та будівництві клітинних мембран. Лецитин знаходиться в кожній клітині людського організму. На нього покладено важливі обов'язки.

Що з'їсти, щоб схуднути: дієтолог назвала один-єдиний продукт для гарної фігури

Найбільше лецитину міститься (в процентному співвідношенні від маси органу):

  • у печінці - 65 %,
  • у мозкових клітинах - 30 %,
  • у нервових тканинах - 17%.

Як видно, основне місце, де лецитин знаходиться в організмі - печінка. Це найслабше місце абсолютно кожної людини в нашому світі.

Через те, що печінка - це наш основний фільтр, якому доводиться несолодко через сучасні досягнення: гербіциди, пестициди, хімічні добавки, токсичну побутову хімію та косметику, погану екологію, надмірно оброблену / смажену їжу, лікарські препарати, куріння та ін.

Лецетину багато в яєчних жовтках (фото: pexels.com)

Без добавок і консервантів: нутриціолог дала простий рецепт домашнього морозива

Крім того, печінка повинна позбавляти нас від токсинів, які утворюються всередині нас. Наприклад, при нестачі сну, стресі, гіподинамії, аутоімунних захворюваннях і т. д.

Хороші новини - печінка має високу здатність до регенерації і навіть при втраті 70 % органу вже буквально через кілька тижнів вона відновлюється на 113 %, тобто з надлишком. Така висока здатність до регенерації не властива жодному іншому органу!

Важливо їсти продукти, багаті лецитином (фото: pexels.com)

Організму потрібен лецитин щодня, але при цьому він не може самостійно синтезувати необхідну кількість лецитину.

Де брати лецитин

  • Заповнювати запаси можна продуктами, що містять лецитин: яєчний жовток, ікра, зерна пророслої пшениці, соняшник, горіхи, родзинки, печінка, оливки, вершкове масло.
  • Також можна приймати добавки, що містять лецитин. Але не варто приймати соєвий лецитин через його особливості підвищувати рівень естрогену.

В цілому, середньодобова потреба в лецитині у дорослої людини - 10-15 гр, у дітей - в два рази менше.

Раніше нутриціолог розповіла, як правильно мити ягоди і зелень перед їжею, щоб на них не було паразитів.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчуванняЗдорова їжа