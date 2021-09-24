Дети будут в восторге: нутрициолог дала рецепт полезного шоколадного брауни

Вкусно и полезно - вовсе не противоположности, главное - найти правильный рецепт! Например, вместо обычной муки для выпечки взять миндальную, а вместо сахара - кленовый сироп.
Специалист по питанию, нутрициолог Ксения Черная в своем Instagram дала рецепт полезного шоколадного брауни - вся семья будет в восторге, особенно дети!
Любителям шоколадной выпечки, а также детям должно очень понравиться. Это палео-пирожное подойдет на десерт, в качестве перекуса. А если добавить отличного качества коллаген или протеин, то будет полноценное блюдо (если вам некогда или негде поесть).
Шоколадная выпечка - не всегда вредная (фото: instagram.com/wellness.genetics)
Полезный шоколадный брауни: рецепт
Ингредиенты:
100 гр миндальной муки,
1 / 4 стакана кокосового масла (в жидком виде). Можно муку и масло заменить на 1/2 стакана миндального урбеча,
1 спелый банан (чем спелее, тем слаще будет брауни),