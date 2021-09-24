Діти будуть у захваті: нутриціолог дала рецепт корисного шоколадного брауні

Смачно і корисно - зовсім не протилежності, головне - знайти правильний рецепт! Наприклад, замість звичайного борошна для випічки взяти мигдальне, а замість цукру - кленовий сироп.
Спеціаліст з харчування, нутриціолог Ксенія Чорна у своєму Instagram дала рецепт корисного шоколадного брауні - вся сім'я буде в захваті, особливо діти!
Любителям шоколадної випічки, а також дітям має дуже сподобатися. Це палео-тістечко підійде на десерт, в якості перекусу. А якщо додати відмінної якості колаген або протеїн, то буде повноцінне блюдо (якщо вам ніколи або ніде поїсти).
Шоколадна випічка - не завжди шкідлива (фото: instagram.com/wellness.genetics)
Корисний шоколадний брауні: рецепт
Інгредієнт:
100 гр мигдального борошна,
1/4 склянки кокосового масла (в рідкому вигляді). Можна борошно і масло замінити на 1/2 склянки мигдального урбеча,
1 стиглий банан (чим спелее, тим солодше буде брауні),