Детям вместо фастуда: нутрициолог дала рецепт простого и полезного бутерброда

Иногда хочется чай с бутербродиком, но останавливает "нельзя", "фастфуд"? Особенно - если готовить еду для детей. Оказывается, можно, если этот бутербродик правильный!

Рецепт полезного и правильного бутерброда дала в своем Instagram нутрициолог Анна Биоториум.

Печем хлеб сами

Ингредиенты:

250 г зеленой гречки,

1/2 ст. настоя чайного гриба или сока квашеной капусты,

1 ч. л. масла гхи,

щепотка соли,

щепотка куркумы,

щепотка кориандра,

горсть семян тыквы,

специи - по вкусу.

Целительный суп: нутрициолог дала рецепт, который быстро поставит на ноги после коронавируса

Чтобы ребенок даже не просил пиццы (фото: instagram.com/biotorium)⠀

Приготовление:

1. Предварительно замоченную зеленую гречку измельчить в блендере с настоем чайного гриба или соком квашеной капусты.

2. Накрыть полотенцем и оставить для ферментации примерно на 24 часа (если у вас в квартире тепло, то процесс займет меньше времени).

3. Тесто должно подняться и пахнуть дрожжами. Не должно быть неприятного запаха. В тесто добавить по щепотке соли, куркумы, кориандра.

4. Смазать форму маслом, насыпать семена на форму и сверху на тесто.

5. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке, около 1 часа.

6. По готовности вытащите хлеб из духовки, дайте ему остыть и настояться несколько часов.

7. Затем мы смажем кусочки хлеба паштетом.⠀

Ингредиенты для паштета:

1⁄2 стакана черной фасоли,

1⁄2 морковь,

1⁄4 красного лука,

щепотка соли,

зелень для украшения,

долька авокадо для украшения.

Простой список: диетолог назвала 20 продуктов, которые легко ускорят обмен веществ⠀

Пальчики оближешь! (фото: instagram.com/biotorium)⠀

1. Варим до готовности фасоль, сливаем жидкость.

2. Чистим красный лук, обычную морковь, подготавливаем масло оливковое, морскую соль, сок дольки лайма.

3. Все ингредиенты пробиваем в блендере до однородной консистенции.

4. Мажем на хлеб и украшаем зеленью, можно добавить еще дольку авокадо.

Начинка может быть любой.