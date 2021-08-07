Детям вместо фастуда: нутрициолог дала рецепт простого и полезного бутерброда
Иногда хочется чай с бутербродиком, но останавливает "нельзя", "фастфуд"? Особенно - если готовить еду для детей. Оказывается, можно, если этот бутербродик правильный!
Рецепт полезного и правильного бутерброда дала в своем Instagram нутрициолог Анна Биоториум.
Печем хлеб сами
Ингредиенты:
- 250 г зеленой гречки,
- 1/2 ст. настоя чайного гриба или сока квашеной капусты,
- 1 ч. л. масла гхи,
- щепотка соли,
- щепотка куркумы,
- щепотка кориандра,
- горсть семян тыквы,
- специи - по вкусу.
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Приготовление:
1. Предварительно замоченную зеленую гречку измельчить в блендере с настоем чайного гриба или соком квашеной капусты.
2. Накрыть полотенцем и оставить для ферментации примерно на 24 часа (если у вас в квартире тепло, то процесс займет меньше времени).
3. Тесто должно подняться и пахнуть дрожжами. Не должно быть неприятного запаха. В тесто добавить по щепотке соли, куркумы, кориандра.
4. Смазать форму маслом, насыпать семена на форму и сверху на тесто.
5. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке, около 1 часа.
6. По готовности вытащите хлеб из духовки, дайте ему остыть и настояться несколько часов.
7. Затем мы смажем кусочки хлеба паштетом.⠀
Ингредиенты для паштета:
- 1⁄2 стакана черной фасоли,
- 1⁄2 морковь,
- 1⁄4 красного лука,
- щепотка соли,
- зелень для украшения,
- долька авокадо для украшения.
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Пальчики оближешь! (фото: instagram.com/biotorium)⠀
1. Варим до готовности фасоль, сливаем жидкость.
2. Чистим красный лук, обычную морковь, подготавливаем масло оливковое, морскую соль, сок дольки лайма.
3. Все ингредиенты пробиваем в блендере до однородной консистенции.
4. Мажем на хлеб и украшаем зеленью, можно добавить еще дольку авокадо.
Начинка может быть любой.
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