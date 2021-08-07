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Дітям замість фастуду: нутриціолог дала рецепт простого і корисного бутерброда

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Субота 07 серпня 2021 12:20
Дітям замість фастуду: нутриціолог дала рецепт простого і корисного бутерброда Корисні бутерброди теж бувають смачними (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Іноді хочеться чай з бутербродиком, але зупиняє "не можна", "фастфуд"? Особливо - якщо готуєш їжу для дітей. Виявляється, можна, якщо цей бутербродик правильний!

Рецепт корисного і правильного бутерброда дала в своєму Instagram нутриціолог Анна Біоторіум.

Печемо хліб самі

Інгредієнт:

  • 250 г зеленої гречки,
  • 1/2 ст. настою чайного гриба або соку квашеної капусти,
  • 1 ч. л. масла дхі,
  • щіпка солі,
  • щіпка куркуми,
  • щіпка коріандру,
  • жменя насіння гарбуза,
  • спеції - за смаком.

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Дітям замість фастуду: нутриціолог дала рецепт простого і корисного бутербродаЩоб дитина навіть не просила піци (фото: instagram.com/biotorium)⠀

Приготування:

1. Попередньо замочену зелену гречку подрібнити в блендері з настоєм чайного гриба або соком квашеної капусти.

2. Накрити рушником і залишити для ферментації приблизно на 24 години (якщо у вас в квартирі тепло, то процес займе менше часу).

3. Тісто має піднятися і пахнути дріжджами. Не повинно бути неприємного запаху. У тісто додати по щіпці солі, куркуми, коріандру.

4. Змастити форму маслом, насипати насіння на форму і зверху на тісто.

5. Випікати в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці, близько 1 години.

6. По готовності витягніть хліб з духовки, дайте йому охолонути і настоятися кілька годин.

7. Потім ми змажемо шматочки хліба паштетом.⠀

Інгредієнти для паштету:

  • 1⁄2 склянки чорної квасолі,
  • 1⁄2 морква,
  • 1⁄4 червоної цибулі,
  • щіпка солі,
  • зелень для прикраси,
  • часточка авокадо для прикраси.

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Дітям замість фастуду: нутриціолог дала рецепт простого і корисного бутерброда

Пальчики оближеш! (фото: instagram.com/biotorium)⠀

1. Варимо до готовності квасолю, зливаємо рідину.

2. Чистимо червону цибулю, звичайну моркву, готуємо масло оливкове, морську сіль, сік часточки лайма.

3. Всі інгредієнти пробиваємо в блендері до однорідної консистенції.

4. Мажемо на хліб і прикрашаємо зеленню, можна додати ще часточку авокадо.

Начинка може бути будь-якою.

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