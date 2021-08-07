Дітям замість фастуду: нутриціолог дала рецепт простого і корисного бутерброда
Іноді хочеться чай з бутербродиком, але зупиняє "не можна", "фастфуд"? Особливо - якщо готуєш їжу для дітей. Виявляється, можна, якщо цей бутербродик правильний!
Рецепт корисного і правильного бутерброда дала в своєму Instagram нутриціолог Анна Біоторіум.
Печемо хліб самі
Інгредієнт:
- 250 г зеленої гречки,
- 1/2 ст. настою чайного гриба або соку квашеної капусти,
- 1 ч. л. масла дхі,
- щіпка солі,
- щіпка куркуми,
- щіпка коріандру,
- жменя насіння гарбуза,
- спеції - за смаком.
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Приготування:
1. Попередньо замочену зелену гречку подрібнити в блендері з настоєм чайного гриба або соком квашеної капусти.
2. Накрити рушником і залишити для ферментації приблизно на 24 години (якщо у вас в квартирі тепло, то процес займе менше часу).
3. Тісто має піднятися і пахнути дріжджами. Не повинно бути неприємного запаху. У тісто додати по щіпці солі, куркуми, коріандру.
4. Змастити форму маслом, насипати насіння на форму і зверху на тісто.
5. Випікати в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці, близько 1 години.
6. По готовності витягніть хліб з духовки, дайте йому охолонути і настоятися кілька годин.
7. Потім ми змажемо шматочки хліба паштетом.⠀
Інгредієнти для паштету:
- 1⁄2 склянки чорної квасолі,
- 1⁄2 морква,
- 1⁄4 червоної цибулі,
- щіпка солі,
- зелень для прикраси,
- часточка авокадо для прикраси.
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1. Варимо до готовності квасолю, зливаємо рідину.
2. Чистимо червону цибулю, звичайну моркву, готуємо масло оливкове, морську сіль, сік часточки лайма.
3. Всі інгредієнти пробиваємо в блендері до однорідної консистенції.
4. Мажемо на хліб і прикрашаємо зеленню, можна додати ще часточку авокадо.
Начинка може бути будь-якою.
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