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Диетолог рассказала, кому нельзя кофе и раскрыла правду о кофе без кофеина

Автор: Ольвия Агаркова

Кофе. Пить или не пить? Этим вопросом из раза в раз задаются многие. Особенно те, кто желает утром взбодриться и привести себя в тонус. Диетолог Светлана Никитчук пояснила, кому стоит прибегать к помощи этого напитка, а кто должен от него отказаться.

На странице в Instagram эксперт помогла разобраться, чем хорош кофе и кому его стоит избегать.

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Кофе — один из самых любимых напитков в мире. Аромат, вкус кофе ни с чем не сравним. Но любят его не за это.

Кофеин повышает уровень дофамина в мозге, который заставляет чувствовать себя бодрее и веселее. Употребление кофе в умеренных количествах положительно влияет на центральную нервную систему:

  • улучшает настроение,
  • повышает физическую и умственную активность.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кофеин вызывает сильнейшую зависимость. Многие люди и дня не могут без кофе.

Какая порция кофе считается полезной, вредной? Все индивидуально. Зависит от вашего метаболизма кофеина.

Существует 2 типа метаболизма этого продукта: медленный и быстрый.

Если у вас медленный метаболизм кофеина, то после чашки эспрессо можете почувствовать нервозность, раздражительность и учащенное сердцебиение. Понаблюдайте за своей реакций. Если понимаете, что это о вас, тогда надо отказаться от кофе, ведь у людей с медленным метаболизмом он повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, повышение давления и расстройство пищеварения. Кроме того, организм регулярно сталкивается со скачками гормона стресса (кортизола), что потом приводит к усталости надпочечников.


⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если же у вас быстрый метаболизм кофеина, поздравляю — кофе помогает вашему организму стать ещё счастливее. Как понять, что метаболизм быстрый: вы можете выпить несколько чашек кофе в день и спокойно заснуть вечером, не испытываете нервного раздражения.

Многие выбирают кофе без кофеина. Не стоит утверждать, что он лучше. В природе все сбалансировано и гармонично. Кофейное зерно содержит кофеин (тонизирующее вещество) и теобромин (успокаивающее вещество).

Вы выпиваете кофе. Начинает действовать кофеин. Сужает сосуды, поднимает давление, ускоряет сердцебиение. Через 20 мин начинает работать теобромин. Расширяет сосуды, успокаивает. Теобромин нивелирует действие кофеина. Кофе без кофеина приводит к расслабляющему эффекту. И после такого кофе хочется уснуть.

Напомним, что ранее диетолог Ева Шишова раскрыла правду о сезонной нехватке витаминов.

Кстати, диетолог Ольга Усенко перечислила полезные продукты, богатые ценной клетчаткой.

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