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Дієтолог розповіла, кому не можна каву і розкрила правду про каву без кофеїну

Автор: Ольвія Агаркова

Кава. Пити чи не пити? Цим питанням з разу в раз задаються багато. Особливо ті, хто бажає вранці підбадьоритися і привести себе в тонус. Дієтолог Світлана Нікітчук пояснила, кому варто вдаватися до допомоги цього напою, а хто повинен від неї відмовитися.

На сторінці Instagram експерт допомогла розібратися, чим хороший кави і кому його варто уникати.

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Кава — один з найулюбленіших напоїв у світі. Аромат, смак кави ні з чим не порівнянний. Але люблять його не за це.

Кофеїн підвищує рівень дофаміну в мозку, який змушує відчувати себе бадьоріше і веселіше. Вживання кави в помірних кількостях позитивно впливає на центральну нервову систему:

  • покращує настрій,
  • підвищує фізичну і розумову активність.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Кофеїн викликає сильну залежність. Багато людей і дня не можуть без кави.

Яка порція кави вважається корисною, і шкідливою? Все індивідуально. Залежить від вашого метаболізму кофеїну.

Існує 2 типу метаболізму цього продукту: повільний і швидкий.

Якщо у вас повільний метаболізм кофеїну, то після чашки еспрессо можете відчути нервозність, дратівливість, прискорене серцебиття. Поспостерігайте за своєю реакцій. Якщо розумієте, що це про вас, тоді треба відмовитися від кави, адже у людей з повільним метаболізмом він підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, підвищення тиску і розлад травлення. Крім того, організм регулярно стикається зі стрибками гормону стресу (кортизолу), що потім призводить до втоми надниркових залоз.


⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо ж у вас швидкий метаболізм кофеїну, вітаю — кава допомагає вашому організму стати щасливішими. Як зрозуміти, що швидкий метаболізм: ви можете випити кілька чашок кави в день і спокійно заснути ввечері, не відчуваєте нервового подразнення.

Багато вибирають каву без кофеїну. Не варто стверджувати, що він краще. У природі все збалансовано і гармонійно. Кавове зерно містить кофеїн (тонізуючу речовина) і теобромін (заспокійливий речовина).

Ви п'єте каву. Починає діяти кофеїн. Звужує судини, піднімає тиск, прискорює серцебиття. Через 20 хв починає працювати теобромін. Розширює судини, заспокоює. Теобромін нівелює дію кофеїну. Кава без кофеїну призводить до розслабляючому ефекту. І після такої кави хочеться заснути.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Єва Шишова розкрила правду про сезонної нестачі вітамінів.

До речі, дієтолог Ольга Усенко перерахувала корисні продукти, багаті цінного клітковиною.

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