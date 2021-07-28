Добавьте это в рацион: нутрициолог назвала 8 способов стать моложе и красивее с помощью питания

Как стать моложе за счет питания: список продуктов

1. Устрицы, спирулина, клубника и другие продукты, богатые цинком

Цинк является основным элементом для более, чем 300 энзимов организма, он влияет на более чем 2 000 факторов, контролирующих работу ДНК, а также взаимодействует с витаминами, необходимыми для кожи и волос.

Цинк - мощный помощник красоты. Он важен для предотвращения морщин, растяжек, солнечных ожогов, воспалений (акне, розацеа), нарушений пигментации (мелазмы), инфекций (бородавок), выпадения волос и даже новообразований. Так что пусть на праздничном столе будут устрицы.

Радуйте себя и родных устрицами почаще (фото: pexels.com)

2. Печень трески, жирные сорта дикой рыбы и противовоспалительные жиры

Я говорю о продуктах с высоким содержанием омега-3 жирных кислот. Они выстраивают полноценные клеточные мембраны, позволяя гормонам достичь пунктов назначения, а также участвуют в синтезе стероидных и половых гормонов.

Попробуйте включить в рацион такие продукты 3 раза в неделю, и кожа, волосы уже через 2 недели вас отблагодарят. Кроме того, омега помогает в нормализации липидного обмена, что предотвращает появление черных точек и угревой сыпи.

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3. Чайный гриб, ферментированные продукты и продукты, богатые пробиотиками

Регулярное употребление пробиотических продуктов помогает поддерживать иммунную систему, высокий уровень энергии, ясное мышление, хорошее состояние кожи.

Микроорганизмы в процессе ферментации синтезируют различные соединения, в частности: В9 (фолиевая кислота) для кровеносной и иммунной системы, витамин К - профилактика остеопороза, сердечно-сосудистых заболеваний, В2 (рибофлавин) - него зависит состояние кожи, ногтей и волос, витамин B12 - участие в синтезе ДНК, в процессе кроветворения и в работе нервной системы.

4. Костные бульоны - мясные и рыбные - источник коллагена

А это наш тургор кожи и не только. Коллаген, как вы помните, это белок, который придает нам целостность.

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Ягоды - мощный источник антиоксидантов (фото: pexels.com)

5. Черника, голубика, ежевика, черная смородина и другие ягоды.

6. Шпинат, салат, лопух, молодая зелень.

7. Гормональные адаптогены.

8. Вода. Помогает выводить токсины, улучшая пищеварение и состояние кожи.