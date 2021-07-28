Додайте це в раціон: нутриціолог назвала 8 способів стати молодшою і красивішою за рахунок харчування

Як стати молодшою за рахунок харчування: список продуктів

1. Устриці, спіруліна, полуниця та інші продукти, багаті цинком

Цинк є основним елементом для більш, ніж 300 ензимів організму, він впливає на більш ніж 2 000 факторів, контролюючих роботу ДНК, а також взаємодіє з вітамінами, необхідними для шкіри і волосся.

Цинк - потужний помічник краси. Він важливий для запобігання зморшок, розтяжок, сонячних опіків, запалень (акне, розацеа), порушень пігментації (мелазми), інфекцій (бородавок), випадання волосся і навіть новоутворень. Так що нехай на святковому столі будуть устриці.

Радуйте себе і рідних устрицями частіше (фото: pexels.com)

2. Печінка тріски, жирні сорти дикої риби і протизапальні жири

Я говорю про продукти з високим вмістом омега-3 жирних кислот. Вони вибудовують повноцінні клітинні мембрани, дозволяючи гормонам досягти пунктів призначення, а також беруть участь в синтезі стероїдних і статевих гормонів.

Спробуйте включити в раціон такі продукти 3 рази в тиждень, і шкіра, волосся вже через 2 тижні вам віддячать. Крім того, омега допомагає в нормалізації ліпідного обміну, що запобігає появі чорних крапок і вугрової висипки.

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3. Чайний гриб, ферментовані продукти та продукти, багаті пробіотиками

Регулярне вживання пробіотичних продуктів допомагає підтримувати імунну систему, високий рівень енергії, ясне мислення, хороший стан шкіри.

Мікроорганізми в процесі ферментації синтезують різні сполуки, зокрема: В9 (фолієва кислота) для кровоносної та імунної системи, вітамін К - профілактика остеопорозу, серцево-судинних захворювань, В2 (рибофлавін) - нього залежить стан шкіри, нігтів і волосся, вітамін B12 - участь в синтезі ДНК, в процесі кровотворення і в роботі нервової системи.

4. Кісткові бульйони - м'ясні та рибні - джерело колагену

А це наш тургор шкіри і не тільки. Колаген, як ви пам'ятаєте, це білок, який надає нам цілісність.

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Ягоди - потужне джерело антиоксидантів (фото: pexels.com)

5. Чорниця, лохина, ожина, чорна смородина та інші ягоди.

6. Шпінат, салат, лопух, молода зелень.

7. Гормональні адаптогени.

8. Вода. Допомагає виводити токсини, покращуючи травлення і стан шкіри.