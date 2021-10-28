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Доступное аптечное средство: нутрициолог назвала неожиданный продукт от отеков и целлюлита

Автор: Татьяна Турчаникова

Неожиданно, но факт: касторовое масло - супертренд 2021! Забытое средство, используемое традиционно против запоров и для роста волос, на самом деле помогает при множестве заболеваний.

А еще это масло - отличный помощник в разгоне лимфы, рассказала в своем Instagram нутрициолог Вероника Хуснутдинова.

Касторовое масло - ответ на множество проблем (фото: instagram.com/naturomama.ru)

Касторовое масло - это масло семян ядовитого растения клещевины. При производстве масла ядовитые вещества остаются в жмыхе. Масло безопасно для применения.

Рицинолеиновая кислота - редкая кислота, которая и определяет уникальные свойства касторового масла.

По словам Дэвида Уильямса, медицинского исследователя и биохимика, она "эффективна в предотвращении развития различных вирусов, бактерий, дрожжей и плесени, в качестве местного лечения кератоза, воспаления кожи, фурункулеза, грибковых инфекций ногтей, акне и хронического зуда".

В своей статье Уильямс также говорит, что в Индии семя клещевины используется в медицине для лечения дизентерии, астмы, воспалительных заболеваний кишечника и мочевого пузыря, вагинальных инфекциях.

Есть и худеть: нутрициолог назвала единственную диету, одобренную всеми специалистами

Молекула кислоты имеет низкий вес и способна абсорбироваться трансдермально. Это значит, что можно не пить касторовое масло, а использовать в компрессах и припарках.

Разогнать лимфу, убрать отеки и целлюлит - это все касторка! (фото: pexels.com)

Компрессы из касторового масла используются для лечения:

  • интоксикации
  • запоров
  • застоя лимфы, который в свою очередь вызывает целлюлит и отеки
  • холецистита
  • кишечных колик (в том числе младенческих)
  • СИБР и другие проблем с ЖКТ
  • депрессии
  • кист, эндометриоза, нарушений менструального цикла
  • экземы, псориаза
  • перхоти,
  • артрита, пневмонии, бронхита, кашля,
  • используется для вызывания схваток на поздних сроках беременности.

Касторку еще со времен СССР часто разбавляют рафинированным подсолнечным маслом, и его эффективность сильно снижается. Также в аптеках продается синтетическое масло. Поэтому важно найти касторовое масло для лечебных компрессов и приема внутрь без примесей, не разбавленное, из 100 % натурального сырья.

Раньше нутрициолог рассказала, почему нельзя чиститься от паразитов самостоятельно, угроза здоровью.

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