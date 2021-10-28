Доступное аптечное средство: нутрициолог назвала неожиданный продукт от отеков и целлюлита

Неожиданно, но факт: касторовое масло - супертренд 2021! Забытое средство, используемое традиционно против запоров и для роста волос, на самом деле помогает при множестве заболеваний.
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Касторовое масло - это масло семян ядовитого растения клещевины. При производстве масла ядовитые вещества остаются в жмыхе. Масло безопасно для применения.
Рицинолеиновая кислота - редкая кислота, которая и определяет уникальные свойства касторового масла.
По словам Дэвида Уильямса, медицинского исследователя и биохимика, она "эффективна в предотвращении развития различных вирусов, бактерий, дрожжей и плесени, в качестве местного лечения кератоза, воспаления кожи, фурункулеза, грибковых инфекций ногтей, акне и хронического зуда".
В своей статье Уильямс также говорит, что в Индии семя клещевины используется в медицине для лечения дизентерии, астмы, воспалительных заболеваний кишечника и мочевого пузыря, вагинальных инфекциях.
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Молекула кислоты имеет низкий вес и способна абсорбироваться трансдермально. Это значит, что можно не пить касторовое масло, а использовать в компрессах и припарках.
Компрессы из касторового масла используются для лечения:
Касторку еще со времен СССР часто разбавляют рафинированным подсолнечным маслом, и его эффективность сильно снижается. Также в аптеках продается синтетическое масло. Поэтому важно найти касторовое масло для лечебных компрессов и приема внутрь без примесей, не разбавленное, из 100 % натурального сырья.
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