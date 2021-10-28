Доступний аптечний засіб: нутриціолог назвала несподіваний продукт від набряків і целюліту

Несподівано, але факт: касторова олія - супертренд 2021! Забутий засіб, що використовується традиційно проти запорів і для росту волосся, насправді допомагає при безлічі захворювань.
А ще це масло - відмінний помічник в розгоні лімфи, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Вероніка Хуснутдінова.
Касторова олія - це олія насіння отруйної рослини рицини. При виробництві масла отруйні речовини залишаються в макусі. Масло безпечно для застосування.
Рицинолеїнова кислота - рідкісна кислота, яка і визначає унікальні властивості касторової олії.
За словами Девіда Вільямса, медичного дослідника та біохіміка, вона "ефективна в запобігання розвитку різних вірусів, бактерій, дріжджів і цвілі, в якості місцевого лікування кератозу, запалення шкіри, фурункульозу, грибкових інфекцій нігтів, акне і хронічного свербіння".
У своїй статті Вільямс також каже, що в Індії насіння рицини використовується в медицині для лікування дизентерії, астми, запальних захворювань кишечника і сечового міхура, вагінальних інфекціях.
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Молекула кислоти має низьку вагу і здатна абсорбуватися трансдермально. Це означає, що можна не пити касторове масло, а використовувати в компресах і припарках.
Компреси з касторової олії використовуються для лікування:
Касторку ще з часів СРСР часто розбавляють рафінованою соняшниковою олією, і ефективність олії сильно знижується. Також в аптеках продається синтетична олійка. Тому важливо знайти касторове масло для лікувальних компресів і прийому всередину без домішок, не розбавлене, з 100% натуральної сировини.
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