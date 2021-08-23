Доступны каждому: нутрициолог назвала три простых продукта для молодой красивой кожи

Три продукта для молодой и здоровой кожи лица

Стебли сельдерея

Богаты: витамины А, В1, В2, В6, В9, С, магний, железо, фосфор, фенолокислоты и аминокислоты.

Чем хороши: очищают и выводят лишнюю жидкость из организма. Сок стеблей сельдерея ощелачивает и обладает противовоспалительным эффектом. Кроме этого, сельдерей предотвращает и помогает в лечении повышенного артериального давления, нарушений сна и даже рака.

Дополнительный бонус: относится к афродизиакам, поэтому повышает либидо у обоих полов. А также благотворно влияет на состояние кожи.

Сколько есть: 400-500 мл сока два раза в неделю или чаще. Сельдерей отлично подходит для салатов и горячего.

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Стебли сельдерея позволяют очистить организм (фото: pexels.com)

Арбуз

Богат: ликопин, бетакаротин, еллацин, масса разных витаминов и минералов, вода.

Чем хорош: насыщает тело жидкостью. Каротиноиды защищают нашу кожу, а витамины С и В2 борются со свободными радикалами. Арбуз помогает при отеках, выводит шлаки и токсины из организма, кожа становится чистой и сияющей. Семечки богаты белком, минералами и полезными жирными кислотами.

Дозировка: по желанию. Ешьте арбуз в сезон.

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В соке арбуза масса полезного (фото: pexels.com)

Сливочное масло

Богато: витаминами А, Д, Е, CLA (линоленовая кислота), полезными жирами.

ВАЖНО: имеется в виду масло органик / био, которое получено из молока коров, гулявших на воле и щипавших травку.

Чем хорошо: богато полезными жирами всех видов, которые имеют противовоспалительный эффект и помогают иммунной системе.

Все необходимые омега-3, омега-6 и арахидоновая кислота находятся в нем в идеальном балансе. Масло благотворно влияет на нервную систему, мозг и кожу. CLA помогает строить мускулы вместо жира. Также помогает усвоить кальций. Единственное НО: два последних свойства теряются при пастеризации.

Сколько есть: сколько совесть позволит. Но не более 250 гр в неделю.