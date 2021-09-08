Без дрожжей и без муки: нутрициолог дала простой рецепт полезного хлеба
Ароматный, теплый, с нежным мякишем! Кто из нас не любит свежеиспеченный хлеб?
А вот чтобы он был полезен всей семье и, главное, чтобы он всем понравился, стоит испечь хлеб по рецепту специалиста по питанию, нутрициолога Анны Биоториум, которым она поделилась в своем Instagram. Так будет и полезно, и сытно.
Изумительный хлеб - без дрожжей, без муки, ароматнейший, с нежнейшим мякишем, с богатейшим вкусом, польза огромнейшая, вкус отменный. Это - хлеб с псиллиумом.
Полезный хлеб тоже может быть очень даже вкусным! (фото: pexels.com)
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Хлеб с псиллиумом: рецепт
Ингредиенты:
- хлопья овсяные - 75 грамм,
- хлопья гречневые - 75 грамм,
- семечки подсолнуха - 100 грамм,
- семена льна - 70 грамм,
- семечки тыквенные - 30 грамм,
- кунжут - 20 грамм,
- фундук - 30 грамм,
- миндаль - 30 грамм,
- семена чиа - 20 грамм,
- псиллиум - 15 грамм,
- соль - 1 ч. л.,
- оливковое масло - 4 ст. л.,
- сироп топинамбура - 1 ст. л.,
- вода - 350 мл.
Будет вкуснее, чем из булочной! (фото: pexels.com)
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Приготовление:
- Поставить разогреваться духовку, до 180 градусов.
- В емкость налить воду, оливковое масло, добавить соль и сироп, размешать.
- В другой емкости смешать остальные ингредиенты.
- Смешать содержимое обеих емкостей, хорошо перемешав.
- Форму для выпечки (размером 900-1000 мл) выложить пергаментом, выложить в форму тесто.
- Поставить форму в разогретую духовку и выпекать 50 минут (точное время зависит от вашей духовки).
- Перевернуть хлеб на решетку и остудить.
- Нарезать и наслаждаться!
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