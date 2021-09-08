ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Без дрожжей и без муки: нутрициолог дала простой рецепт полезного хлеба

Новина українською →
Среда 08 сентября 2021 11:01
Без дрожжей и без муки: нутрициолог дала простой рецепт полезного хлеба Анна Биоториум (instagram.com/biotorium)
Автор: Татьяна Турчаникова

Ароматный, теплый, с нежным мякишем! Кто из нас не любит свежеиспеченный хлеб?

А вот чтобы он был полезен всей семье и, главное, чтобы он всем понравился, стоит испечь хлеб по рецепту специалиста по питанию, нутрициолога Анны Биоториум, которым она поделилась в своем Instagram. Так будет и полезно, и сытно.

Изумительный хлеб - без дрожжей, без муки, ароматнейший, с нежнейшим мякишем, с богатейшим вкусом, польза огромнейшая, вкус отменный. Это - хлеб с псиллиумом.

Без дрожжей и без муки: нутрициолог дала простой рецепт полезного хлебаПолезный хлеб тоже может быть очень даже вкусным! (фото: pexels.com)

Для здоровья всего ЖКТ: нутрициолог дала простой рецепт, который поможет очистить кишечник

Хлеб с псиллиумом: рецепт

Ингредиенты:

  • хлопья овсяные - 75 грамм,
  • хлопья гречневые - 75 грамм,
  • семечки подсолнуха - 100 грамм,
  • семена льна - 70 грамм,
  • семечки тыквенные - 30 грамм,
  • кунжут - 20 грамм,
  • фундук - 30 грамм,
  • миндаль - 30 грамм,
  • семена чиа - 20 грамм,
  • псиллиум - 15 грамм,
  • соль - 1 ч. л.,
  • оливковое масло - 4 ст. л.,
  • сироп топинамбура - 1 ст. л.,
  • вода - 350 мл.

Без дрожжей и без муки: нутрициолог дала простой рецепт полезного хлеба

Будет вкуснее, чем из булочной! (фото: pexels.com)

Щитовидка ни при чем: врач назвала неожиданные причины кома в горле

Приготовление:

  1. Поставить разогреваться духовку, до 180 градусов.
  2. В емкость налить воду, оливковое масло, добавить соль и сироп, размешать.
  3. В другой емкости смешать остальные ингредиенты.
  4. Смешать содержимое обеих емкостей, хорошо перемешав.
  5. Форму для выпечки (размером 900-1000 мл) выложить пергаментом, выложить в форму тесто.
  6. Поставить форму в разогретую духовку и выпекать 50 минут (точное время зависит от вашей духовки).
  7. Перевернуть хлеб на решетку и остудить.
  8. Нарезать и наслаждаться!

Раньше нутрициолог дала рецепт простого чая, который быстро собьет температуру: в сезон ОРВИ пригодится всем.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питание Здоровая еда
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украину возвращается лето: где воздух прогреется выше 20 градусов
В Украину возвращается лето: где воздух прогреется выше 20 градусов