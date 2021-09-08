Без дрожжей и без муки: нутрициолог дала простой рецепт полезного хлеба

Ароматный, теплый, с нежным мякишем! Кто из нас не любит свежеиспеченный хлеб?

А вот чтобы он был полезен всей семье и, главное, чтобы он всем понравился, стоит испечь хлеб по рецепту специалиста по питанию, нутрициолога Анны Биоториум, которым она поделилась в своем Instagram. Так будет и полезно, и сытно.

Изумительный хлеб - без дрожжей, без муки, ароматнейший, с нежнейшим мякишем, с богатейшим вкусом, польза огромнейшая, вкус отменный. Это - хлеб с псиллиумом. Полезный хлеб тоже может быть очень даже вкусным! (фото: pexels.com) Для здоровья всего ЖКТ: нутрициолог дала простой рецепт, который поможет очистить кишечник Хлеб с псиллиумом: рецепт Ингредиенты: хлопья овсяные - 75 грамм,

хлопья гречневые - 75 грамм,

семечки подсолнуха - 100 грамм,

семена льна - 70 грамм,

семечки тыквенные - 30 грамм,

кунжут - 20 грамм,

фундук - 30 грамм,

миндаль - 30 грамм,

семена чиа - 20 грамм,

псиллиум - 15 грамм,

соль - 1 ч. л.,

оливковое масло - 4 ст. л.,

сироп топинамбура - 1 ст. л.,

вода - 350 мл. Будет вкуснее, чем из булочной! (фото: pexels.com) Щитовидка ни при чем: врач назвала неожиданные причины кома в горле Приготовление: Поставить разогреваться духовку, до 180 градусов. В емкость налить воду, оливковое масло, добавить соль и сироп, размешать. В другой емкости смешать остальные ингредиенты. Смешать содержимое обеих емкостей, хорошо перемешав. Форму для выпечки (размером 900-1000 мл) выложить пергаментом, выложить в форму тесто. Поставить форму в разогретую духовку и выпекать 50 минут (точное время зависит от вашей духовки). Перевернуть хлеб на решетку и остудить. Нарезать и наслаждаться!