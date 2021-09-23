Эффективнее аптечных средств: нутрициолог рассказала, как уберечься от вирусов осенью

Каждый в период первых холодов задается вопросом: как повысить иммунитет и не заболеть сезонным ОРВИ? Чем поддержать здоровье осенью? Один из самых главных витаминов для иммунитета - витамин С.
Но не спешите бежать в аптеку за порошками! Гораздо эффективнее аптечных форм будет натуральный витамин С. Черный шиповник (не красный, именно черный) содержит от 1500 мг природного Витамина С.
Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог, специалист по питанию, Вероника Натуромама.
Природный Витамин С в разы эффективнее аптечных форм и БАДов, так как содержит комплекс флавоноидов, которые защищают молекулы витамина С от окисления.
Натуральный витамин С лучше усваивается организмом, требуется меньшее количество витамина, чем в порошке. Не обладает побочными эффектами, как порошок, - например, не способствует формированию камней в почках.
Молекула витамина С в организме может переходить в нестабильную форму, практически теряя полезные свойства. Флавоноиды помогают это предотвратить, тем самым позволяя организму максимально использовать витамин С.
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Настой шиповника - самый просто и эффективный способ восполнить витамин С.
Способ приготовления:
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