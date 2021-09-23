Эффективнее аптечных средств: нутрициолог рассказала, как уберечься от вирусов осенью

Кроме лимонов, есть еще источники витамина С (фото: pexels.com)

Природный Витамин С в разы эффективнее аптечных форм и БАДов, так как содержит комплекс флавоноидов, которые защищают молекулы витамина С от окисления.

Натуральный витамин С лучше усваивается организмом, требуется меньшее количество витамина, чем в порошке. Не обладает побочными эффектами, как порошок, - например, не способствует формированию камней в почках.

Молекула витамина С в организме может переходить в нестабильную форму, практически теряя полезные свойства. Флавоноиды помогают это предотвратить, тем самым позволяя организму максимально использовать витамин С.

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Натуральный витамин С: рецепт

Настой шиповника - самый просто и эффективный способ восполнить витамин С.

Способ приготовления: