Эликсир молодости: нутрициолог рассказала, что есть, чтобы замедлить старение

Источника молодости не существует. Да, но! Мы можем замедлить процесс старения, употребляя в пищу зеленые овощи. Например, всем известную и доступную капусту брокколи.
Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Биоториум. Она дала рецепт вкусного и полезного для всех членов семьи блюда.
По результат исследований, брокколи содержит в большом количестве биоагент, который делает клетки моложе. Называется он никотинамид мононуклеотид (NMN).
Предлагаю приготовить салат с "эликсиром молодости" - брокколи!
Ингредиенты:
Незаменимы для щитовидки: нутрициолог дала список продуктов, богатых йодом
Приготовление:
1. Отвариваем куриную грудку. Остужаем. Затем разделяем ее руками на мелкие кусочки. Получатся кусочки подобно полоскам.
2. Брокколи варим 4-5 минут в подсоленной воде. Остужаем. Режем большие соцветия на 3-4 части.
3. Сыр трем на крупной терке.
4. Смешиваем курицу и брокколи, добавляем тертый сыр и выдавленный чеснок. Солим и заправляем йогуртом по вкусу.
5. Едим с удовольствием!
Раньше нутрициолог рассказала, что добавить в рацион, если вы постоянно болеете, укрепит иммунитет.