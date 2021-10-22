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Еліксир молодості: нутриціолог розповіла, що їсти, щоб уповільнити старіння

Автор: Тетяна Турчанікова

Джерела молодості не існує. Так, але! Ми можемо уповільнити процес старіння, вживаючи в їжу зелені овочі. Наприклад, всім відому і доступну капусту брокколі.

Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог Анна Біоторіум. Вона дала рецепт смачної і корисної для всіх членів сім'ї страви.

Брокколі - "агент" молодості (фото: instagram.com/biotorium)

За результат досліджень, брокколі містить у великій кількості біоагент, який робить клітини молодшими. Називається він нікотинамід мононуклеотид (NMN).

Пропоную приготувати салат з "еліксиром молодості" - брокколі!

Салат для продовження молодості: рецепт

Інгредієнт:

  • Куряча грудка - 2 штуки,
  • капуста брокколі - 1 середній качан,
  • твердий сир ( нежирний) - 250 г,
  • йогурт натуральний - 100 г,
  • часник - 1 зубчик,
  • сіль, зелень за смаком.

Гарний настрій і красива шкіра - це все брокколі! (фото: pexels.com)

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Приготування:

1. Відварюємо курячу грудку. Остуджуємо. Потім поділяємо її руками на дрібні шматочки. Вийдуть шматочки подібно смужках.

2. Брокколі варимо 4-5 хвилин в підсоленій воді. Остуджуємо. Ріжемо великі суцвіття на 3-4 частини.

3. Сир натираємо на крупній тертці.

4. Змішуємо курку і брокколі, додаємо тертий сир і видавлений часник. Солимо і заправляємо йогуртом за смаком.

5. Їмо із задоволенням!

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