Это не норма: нутрициолог рассказала, к чему может привести постоянная усталость

Часто люди заедают сладким свой стресс и постоянную усталость. Доктор Татьяна Лакуста подробно рассказала о том, почему так важно отдыхать от работы, чтобы эта усталость не вылилась в хроническую.

"Сегодня хочу подняты тему хронической усталости. Как-то на неделе я сделала перерыв от работы. Впечатляющей эффект отдохнувшего мозга: миллион идей, способность воспринимать свое тело - усталость, ощущение жажды или голода, живые эмоции", - поделилась Татьяна.

Она продолжила, что хроническая усталость - это состояние, в котором живут большинство людей: привычное игнорирование подсказок своего тела.

"Вместо перерыва на 15 минут в работе - выпивают чашку кофе, вместо одного дня отдыха без обязанностей - закручивают еще больше гайки, потому что есть слово "надо". А хвастаться тем, что НЕ был в отпуске уже несколько лет?", - удивилась доктор. Нет, это не норма, считает Лакуста.

К чему приводит хроническая усталость?

1. Постепенно начинается общее истощение, исчезает тонкая чувствительность к изменениям настроения, человек все чаще мрачный, обеспокоенный или в "метушливом" состоянии. К этому добавляется игнорирование истинных желаний - все меньше сна, все меньше "хочу", чем "надо", все больше вкусной еды - как компенсации эмоций. Все чаще появляется алкоголь, чтобы не сойти с ума.

2. Тело, как может, компенсирует тревогу, "заработанность", запущенность… Но когда терпение организма лопается, начинаются проблемы со здоровьем. Приветики, соматоформное расстройство. Его проявления: онемение, покалывание в теле, хронические головные боли - и вот человек у невролога. Тошнота, ком в горле, боли в животе, газы - привет, гастроэнтеролог! Частое сердцебиение, боли в сердце, ощущение нехватки воздуха - приветик, кардиолог! Ходит человек, денежки заносит по кабинетам врачей, а надо было бы занести в тур-агентство или к психологу", - уверена Лакуста.⠀

Усталость нужно лечить не кофе (фото: pixabay)

Как избежать хронического переутомления?

- жить не только через "надо", а позволять "хочу",

- учить себя: какая еда - любимая; какие фильмы эмоционально наполняют; что для вас удовольствие вообще?,

- если вы знаете, что для вас хорошо, позвольте этому случаться! Если вы знаете, что для вас приятно, и преподнесете это своему окружению как необходимое, наравне со сном и качественной едой, то не будет ни чувства вины, ни укоров.

"Хроническая усталость - она разъедает, превращает в ипохондрика, дает озлобленность и бесчувственность", - подытожила Лакуста.

Напомним, специалист рассказала, как правильно устраивать разгрузочные дни.