Це не норма: нутриціолог розповіла, до чого може призвести постійна втома

Часто люди заїдають солодким свій стрес і постійну втому. Доктор Тетяна Лакуста докладно розповіла про те, чому так важливо відпочивати від роботи, щоб ця втома не вилилася в хронічну.

"Сьогодні хочу підняті тему хронічної втоми. Якось на тижні я зробила перерву від роботи. Вражаючий ефект відпочившого мозку: мільйон ідей, здатність сприймати своє тіло - втома, відчуття спраги чи голоду, живі емоції", - поділилася Тетяна.

Вона продовжила, що хронічна втома - це стан, в якому живуть більшість людей: звичне ігнорування підказок свого тіла.

"Замість перерви на 15 хвилин в роботі - випивають чашку кави, замість одного дня відпочинку без обов'язків - закручують ще більше гайки, бо є слово "треба". А хвалитися тим, що НЕ був у відпустці вже кілька років?", - здивувалася доктор. Ні, це не норма, вважає Лакуста.

До чого призводить хронічна втома?

1. Поступово починається загальне виснаження, зникає тонка чутливість до змін настрою, людина все частіше похмура, стурбована або в "метушливому" стані. До цього додається ігнорування справжніх бажань - все менше сну, все менше "хочу", ніж "треба", все більше смачної їжі - як компенсації емоцій. Все частіше з'являється алкоголь, щоб не зійти з розуму.

2. Тіло, як може, компенсує тривогу, "запрацьованість", занедбаність... Але коли терпіння організму лопається, починаються проблеми зі здоров'ям. Привіт, соматоформний розлад. Його прояви: оніміння, поколювання в тілі, хронічні головні болі - і ось людина у невролога. Нудота, ком в горлі, болі в животі, гази - привіт, гастроентеролог! Часте серцебиття, болі в серці, відчуття браку повітря - вітаннячка, кардіолог! Ходить людина, грошики заносить по кабінетах лікарів, а треба було б занести в тур-агентство або до психолога", - впевнена Лакуста.⠀

Втому слід лікувати не кави (фото: pixabay)

Як уникнути хронічної перевтоми?

- жити не тільки через "треба", а дозволяти "хочу",

- вчити себе: яка їжа - улюблена; які фільми емоційно наповнюють; що для вас задоволення взагалі?,

- якщо ви знаєте, що для вас добре, дозвольте цьому статися! Якщо ви знаєте, що для вас приємніше, і піднесете це свого оточенню як необхідне, нарівні зі сном і якісною їжею, то не буде ні почуття провини, ні докорів.

"Хронічна втома - вона роз'їдає, перетворює в іпохондрика, дає озлобленість і бездушність", - підсумувала Лакуста.

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