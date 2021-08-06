Від гастриту і вугрової висипки: нутриціолог назвала одне-єдиний засіб, який варто застосувати
Натуральні засоби здатні допомогти в багатьох випадках, наприклад, сік алое вера має масу корисних властивостей - і здатний допомогти в лікуванні гастритів, а ще-позбавити від запорів і вугрової висипки.
Нутриціолог Вероніка Натуромама в своєму Instagram дала рецепти, які вже допомогли тисячам.
Сік алое вера:
- володіє антибактеріальними, противірусними, протикандидними, протигерпесними властивостями
- загоює будь-які ранки, удари, порізи, акне, опіки
- знижує запалення і болі в шлунково-кишковому тракті
- нормалізує травлення, позбавляє від запору навіть при коліті
- покращує стан ясен і зубів при пародонтозі і карієсі
- сприяє детоксикації
- допомагає в боротьбі зі зморшками
- омолоджує, пом'якшує і тонізує шкіру, підтягує овал обличчя, звужує пори, підсушує жирну шкіру
- підвищує вироблення колагену
- очищає печінку
- сприяє росту волосся, зміцнює коріння
- покращує потенцію, сприяє виробленню більшої кількості активних сперматозоїдів
- допомагає при гастриті і виразці шлунка
- зміцнює імунну систему
- покращує стан при депресії, астмі, діабеті, неврозі, головних болях
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Ця рослина здатна на багато що (фото: pexels.com)
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Рецепти, як застосовувати сік алое вера
- Зміцнення імунітету:
У рівних частках змішують сік алое і мед, волоські горіхи і лимонний сік.
- Детокс-напій:
У склянку води додають по 1 ч. л. натурального оцту і меду, 1 ст. л. соку алое, 2 ст. л. лимонного соку.
- Гастрит з підвищеною кислотністю:
2 ст. л. соку алое змішати з такою ж кількістю меду, в отриману суміш додати склянку картопляного соку. Приймають вранці натщесерце по 50 гр.
- Гастрит зі зниженою кислотністю:
1 ст. л. меду розчинити в половині склянки води, додати 2 ст. л. відвару з листя малини, м'яти перцевої, шавлії, квіток ромашки, додати 1 ст. л. соку алое. Приймати перед їжею по 0,5 склянки.
- При запорах:
Змішайте 1 ст. л. соку алое з такою ж кількістю води. Приймайте 4-5 разів на день. Важливо пам'ятати, що, коли ви припините використовувати цей рецепт, шлунок не відразу повернеться в норму, на це буде потрібно деякий час.
- При вугрової висипки:
Змішайте чистий сік алое зі спиртовою настоянкою календули, просочіть сумішшю тампон і покладіть його на зону акне на 10-15 хвилин. Повторювати 2-3 рази на день.
- Маска для волосся:
30 гр соку алое змішати з 2 ст. л. меду, ампулу вітаміну Б6 і яєчний жовток. Перемішати інгредієнти і нанести на волосся, голову укутати рушником. Потримати 30 хв, змити. Склад зміцнює і оздоровлює волосся і шкіру голови.
- А ще сік алое можна просто додавати в воду або смузі.
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