Главный антиоксидант: диетолог рассказала, с какого напитка стоит начать утро

Хлорофилл - зеленый пигмент, содержащийся в хлоропластах растений. На этом обычно знания о нем заканчиваются.
Но на самом деле пользу его для здоровья сложно переоценить. Об этом рассказала в своем Instagram диетолог Марина Сергеева.
Кто пьет хлорофилл - тот молодец! Кто не пьет и не знает, зачем он нужен, читаем до конца.
Первые научные данные о хлорофилле были опубликованы еще в 1940 году в "Американском хирургическом журнале". Было доказано, что он ускоряет процессы регенерации тканей. Тогда же была доказана эффективность хлорофилла при инфекционных заболеваниях.
Это еще раз доказывает старую истину, что употребление зелени и овощей предупреждает развитие онкологических заболеваний и, прежде всего, кишечника.
Заменить кофе: нутрициолог назвала лучший природный энергетик для борьбы с осенней апатией
Антимутагенными свойствами обладают все растения, богатые хлорофиллом: брюссельская капуста, брокколи, шпинат, люцерна, спирулина, ростки пшеницы.
Поможет наладить пищеварение: врач назвала самый доступный суперфуд
А теперь оцените количество шпината, брюссельской капусты, брокколи, которое вы съедаете? А может, вы регулярно проращиваете пшеницу? Я очень сильно сомневаюсь, что все это есть в вашем рационе. В моем точно нет. По крайней мере, в достаточном количестве. Потому-то мое утро начинается со стакана воды с хлорофиллом.
Раньше нутрициолог назвала простой способ поддержать печень в осенний период.