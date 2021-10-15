Головний антиоксидант: дієтолог розповіла, з якого напою варто почати ранок

Хлорофіл - зелений пігмент, що міститься в хлоропластах рослин. На цьому зазвичай знання про нього закінчуються.
Але насправді користь його для здоров'я складно переоцінити. Про це розповіла у своєму Instagram дієтолог Марина Сергєєва.
Хто п'є хлорофіл - той молодець! Хто не п'є і не знає, навіщо він потрібен, читаємо до кінця.
Перші наукові дані про хлорофіл були опубліковані ще в 1940 році в "Американському хірургічному журналі". Було доведено, що він прискорює процеси регенерації тканин. Тоді ж була доведена ефективність хлорофілу при інфекційних захворюваннях.
Це ще раз доводить стару істину, що вживання зелені і овочів попереджає розвиток онкологічних захворювань і, перш за все, кишечника.
Замінити каву: нутриціолог назвала найкращий природний енергетик для боротьби з осінньою апатією
Антимутагенними властивостями володіють всі рослини, багаті хлорофілом: брюссельська капуста, брокколі, шпинат, люцерна, спіруліна, паростки пшениці.
Допоможе налагодити травлення: лікар назвала найдоступніший суперфуд
А тепер оцінить кількість шпинату, брюссельської капусти, брокколі, які ви з'їдаєте? А може, ви регулярно пророщуєте пшеницю? Я дуже сильно сумніваюся, що все це є у вашому раціоні. У моєму точно немає. Принаймні, в достатній кількості. Тому-то мій ранок починається зі склянки води з хлорофілом.
Раніше нутриціолог назвала простий спосіб підтримати печінку в осінній період.