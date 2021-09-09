Без осенней депресси: нутрициолог назвала топ продуктов для улучшения настроения
Осенняя депрессия, перепады настроения, грусть без особой причины... - знакомо? А теперь представьте себе, что все перечисленное может пройти и проходит мимо очень и очень многих людей - и их секрет в… питании.
Специалист по питанию, нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram назвала лучшие продукты от депрессии по Аюрведе.
Хорошее настроение часто зависит от питания (фото: pexels.com)
Продукты от депрессии и плохого настроения должны быть богаты содержащимися витаминами, микроэлементами, минералами, тканями (клетчаткой), углеводами, жирами, белками и различными химическими соединениями.
Это так, но Аюрведа сосредотачивает внимание еще и на энергиях, которые в продуктах содержатся. Для выхода из депрессии лучше использовать продукты, насыщенные силой благости.
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Лучшие продукты от депрессии по Аюрведе ⠀
- Анис - сладковатая специя, содержащая много энергии благости. Повышает оптимизм, улучшает настроение. Молотый анис я люблю в чае.
- Бадьян - повышает жизнерадостность, устраняет перенапряжения и депрессии.
- Банан - им завтракаю! Дает спокойствие и оптимизм, позитивно влияет на мышление и эмоции, смягчает жесткий характер.
- Барбарис - повышает оптимизм. Сушеный барбарис тоже подходит, можно измельчить и добавлять в чай или другие напитки. Употреблять лучше утром, но можно и днем.
- Груша - содержит в себе много энергии радости, сильно повышает оптимизм, поэтому является отличным средством повышения настроения.
- Золотой корень (Родиола Розовая) - сильное натуральное средство от депрессии, поэтому можно использовать только утром в небольших количествах (добавлять порошок в напиток или пожевать кусочек корешка). Днем и вечером золотой корень лучше не употреблять. Может вызвать перевозбуждение нервной системы.
Нужные специи - и никакой осенней депрессии (фото: pexels.com)
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- Кардамон зеленый (отличается от черного внешним видом - зеленая коробочка и светлые зернышки внутри) - полезная специя, которая помимо множества полезных лечебных свойств, устраняет депрессивные состояния. Можно употреблять в любое время суток.
- Малина - повышает настроение, дает оптимизм, увеличивает жизнерадостность.
- Манго - сам по себе полезный продукт, когда спелый. В нашей стране не растет, поэтому я предпочитаю сушеный органический.
- Молоко - продукт благости по Аюрведе, приносящий успокоение. Пить (сырым) лучше вечером перед сном или утром до восхода солнца. Можно добавлять большинство благостных (сладковатых) специй, мед. На ночь хорошо пить немного подслащенное горячее молоко с кардамоном и фенхелем, также можно добавить немного мускатного ореха.
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