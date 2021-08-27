Готовится быстро и не надоедает: нутрициолог дала рецепт вкусного и полезного завтрака

Каждая мама знает, в какую дилемму иногда превращается вопрос завтрака для всей семьи. Чтобы вкусно, полезно, чтобы не надоедало... А еще, желательно, чтобы приготовление не отнимало много времени.
Нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram поделилась именно таким рецептом завтрака: мини-омлеты в духовке - отличный завтрак для всей семьи!
Готовятся и поедаются такие омлеты очень быстро! Внутри кексы-омлеты очень сочные, а благодаря вариации ингредиентов их можно готовить постоянно - и они не будут надоедать.
Ингредиенты:
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Приготовление:
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