UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Готовится быстро и не надоедает: нутрициолог дала рецепт вкусного и полезного завтрака

Автор: Татьяна Турчаникова

Каждая мама знает, в какую дилемму иногда превращается вопрос завтрака для всей семьи. Чтобы вкусно, полезно, чтобы не надоедало... А еще, желательно, чтобы приготовление не отнимало много времени.

Нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram поделилась именно таким рецептом завтрака: мини-омлеты в духовке - отличный завтрак для всей семьи!

Готовятся и поедаются такие омлеты очень быстро! Внутри кексы-омлеты очень сочные, а благодаря вариации ингредиентов их можно готовить постоянно - и они не будут надоедать.

Такой завтрак понравится каждому члену семьи (фото: instagram.com/biotorium)

Мини-омлеты в духовке: способ приготовления

Ингредиенты:

  • Мелко нарезанные любимые овощи - 200 грамм (примерно 1 стакан),
  • Яйца - 3 шт.,
  • Сыр - 50 грамм,
  • Молоко - 2 ст. л.,
  • Соль, перец - по вкусу.

Быстро и без спортзалов: нутрициолог назвала простой напиток, который поможет похудеть

Приготовление:

  1. Ставим духовку разогреваться до 180 градусов.
  2. В глубокую миску разбиваем три яйца, добавляем молоко, мелко нарезанные овощи (можно взять свежие или замороженные), тертый сыр, соль и перец. Хорошенько все перемешиваем.
  3. Получившейся массой заполняем формочки для кексов.
  4. Отправляем мини-омлеты в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15-20 минут (зависит от духовки).
  5. Когда формы остынут, вынимаем кексы. Приятного аппетита!

Раньше нутрициолог рассказала, какой мукой лучше всего заменить пшеничную, полезная выпечка без глютена.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питаниеЗдоровая еда