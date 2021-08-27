Готується швидко і не набридає: нутриціолог дала рецепт смачного і корисного сніданку

Кожна мама знає, в яку дилему іноді перетворюється питання сніданку для всієї родини. Щоб смачно, корисно, щоб не набридало... А ще, бажано, щоб приготування не забирало багато часу.
Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram поділилася саме таким рецептом сніданку: міні-омлети в духовці - відмінний сніданок для всієї родини!
Готуються і поїдаються такі омлети дуже швидко! Усередині кекси-омлети дуже соковиті, а завдяки варіації інгредієнтів їх можна готувати постійно - і вони не будуть набридати.
Інгредієнт:
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Приготування:
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